“La oposición a la conducción del gremio de Comercio que lidera Armando Cavalieri rechaza de manera contundente el acuerdo firmado con Carrefour”, señaló a este diario Mario Amado, delegado de la sucursal Warnes de la multinacional francesa. “Mañana –por hoy– será la primera medida de fuerza como protesta. Haremos un paro de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, al que esperamos que se pliegue el resto del país. El acatamiento va a ser altísimo en la Ciudad”, pronosticó Amado, quien apoya la candidatura de Ramón Muerza, rival de Cavalieri, para la conducción del sindicato. “Nos irrita que el preventivo de crisis se extienda hasta 2021 porque implica que hasta ese momento tendremos que convivir con total incertidumbre laboral. También nos molesta que no aseguren que no van a cerrar locales y que se cambie la base de cálculo para el aumento en paritarias –sobre el básico y no sobre el sueldo de bolsillo–. Una vez que la empresa logre los mil retiros voluntarios, después van a aprovechar y seguirán con despidos al 50 por ciento de la indemnización. Es una barbaridad”, agregó Amado. Como parte de su plan de reconversión global, Carrefour enfrentó en los últimos tiempos enormes protestas para evitar despidos en Francia y en España.