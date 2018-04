Lugares donde una no está es el título de esta obra reunida o colección de colecciones de poemas escritos por Laura Wittner a lo largo de veinte años: entre 1996 y 2016. El libro, lanzado por la exquisita editorial de poesía Gog & Magog, incluye siete poemarios: El pasillo del tren, Los cosacos y otras observaciones, Las últimas mudanzas, La tomadora de café, Lluvias, Balbuceos en una misma dirección y La altura.

Según la autora, el criterio de la antología fue “poner todos los poemas de todos los libros que alguna vez hubieran sido publicados”. Sin excepción. No hay correcciones ni ediciones de los poemas a posteriori: lo escrito, escrito está. A tanta distancia, dice, era injusto intervenir.

Lo que hay, sí, son algunas incorporaciones. Porque además de poeta, Laura Wittner es una excelsa traductora. Con un ojo puesto en autores raros, difíciles de catalogar, a los que le aporta un trabajo delicado para que al mudar de idiomas no pierdan su gracia inmaterial. Hace tiempo publicaba traducciones de poemas sueltos en un blog. Algunos de esos textos, ejercicios lúdicos de lectora fascinada y traductora out off ofice, fueron incluidos en esta obra reunida.

La tercer parte del volumen son unas prosas libres, de temas diversos. Ensayitos sobre leer, escribir, sobre influencias nacidas en su más tierna infancia y sobre la música, algo infaltable en su poesía. Elemento que aunque parezca a veces inaudible, es un aspecto clave en su poética: a veces más sutil, otras, más gozoso, se oye desde los primeros hasta los últimos poemas.

Es sabido: Wittner comenzó a publicar a mediados de la década del 90 enmarcada en esa generación que revolvió el avispero de la poesía apostando a la coloquialidad extrema en el léxico, cierta música conversacional en los versos, la lírica en el orden de lo terreno. Hoy es una referencia rotunda en la poesía latinoamericana, su trabajo es muy leído por los poetas jóvenes. Hay que decir que en el último período ha extendido su influencia más allá del campo local: su obra fue publicada por editoriales de España, Uruguay y Holanda, y ha sido traducida al inglés, francés y alemán en diversas antologías. La obra reunida pone en valor y en circulación poemarios agotados. Un sentido nuevo que apareció en el último tiempo para este tipo de compilación. No volver bronce y mármol, sino volver accesible material que se había caído del dial. Hacerlo, entonces, audible.

Su recorrido empezó en 1996 con la edición de su primera plaqueta, pero en realidad empezó mucho antes: empezó por el principio. “La escritura es de las pocas cosas que se me dieron de manera indudable, espontánea y sin esfuerzo. Aprendí a leer y empecé a escribir cositas. Es raro. Un lugar mío necesitó manifestarse de inmediato. Es una de las pocas cosas de mí de las que no dudé nunca. Como vivo en una duda permanente, haber tenido esa certeza desde los seis años, cuando aprendí a escribir, fue una gran cosa. Siempre leí mucho y escribí mucho. Mis maestras de primero y segundo grado, Marta y Dina, con las que retomé contacto en los últimos años, tienen cartitas o textos que yo les di. Y las dos dicen sí claro, yo sabía que vos ibas a escribir. ¡Y ellas son las que me enseñaron a hacerlo!”.

Por esa misma razón, cuando se le pregunta por su formación como lectora y como poeta, Laura menciona lecturas de niña: los libros de Monteiro Lobato, Mujercitas, Hombrecitos, Heidi. “El olor a heno con el que le hicieron su colchoncito lo puedo oler en la actualidad. Me parece lógico que aquello me haya llevado escribir poesía y no narrativa. Evidentemente yo buscaba en la narrativa no la peripecia o la anécdota, sino la sensorialidad.”

Luego vino la necesidad de estudiar Letras, carrera que disfrutó pese a la marcada orientación hacia crítica literaria que había en ese entonces y que no la interpelaba en lo más mínimo. Allí conoció a Daniel Durand, Fabián Casas, José Villa, Rodolfo Edwards, Juan Desiderio entre otros poetas con los que se rodeó y formó durante algunos años, un núcleo de intercambio entusiasmado de lecturas. La anécdota que elige contar sobre esos años también hace pensar en la memoria de los sentidos: “Leíamos desde la amistad, la alegría, el quilombo de ser joven. Nos juntábamos a cocinar, comer y hablar de literatura. Un ejemplo: José Villa me contó En busca del tiempo perdido. Caminábamos por la calle, o estábamos en una casa y me lo iba contando. Me metió completamente en ese mundo, me acuerdo de estar escuchándolo y decir ‘sí y después qué pasó’. Por supuesto luego empecé a leerlo. Pero era otra época, imaginate la concentración que tenés que tener para contar y escuchar entero Por el camino de Swan.”

¿Cuáles son, entonces, los Lugares donde una no está? Probablemente lugares que le permiten a la autora despegarse del mundo pero para seguir mirándolo: recorrer objetos, espacios y tiempos con toda la melancolía que implica estar afuera, haberse ido. Leyendo los distintos libros escritos a lo largo de veinte años, más que diferencias, lo que se encuentran son continuidades. Por alguna razón el primer poemario se llamó El pasillo del tren, y ésta obra reunida también habla de movimiento. Como si el tren no se hubiese detenido.

Ella dice: “Viajar casi siempre me implica irme un poquito para adentro de mí misma, de lo que puedo en la cotidianeidad. Lo que percibo lo hago un poco más intensamente, porque estoy más adentro de mí, me da esa sensación. Ponerme en ‘estado de viaje’, como el libro de Clarice Lispector que acaba de salir, me hace escribir muchísimo. Siempre me encantó viajar. Viví algún tiempo en Estados Unidos, pero no tanto; comparado con el anhelo que tengo, creo que viajé poco. Parece más, porque de cada viaje surgen muchísimos poemas”.

Como una conversación telefónica, en la que podemos escuchar una voz en la oscuridad, y dejarnos llevar por los pensamientos que nos trae –anécdotas raras, impresiones del día, residuos de un viaje, detalles de una trama familiar, desilusiones amorosas, juegos de palabras– los poemas compilados en este volumen llegan a nosotros. Una voz conmovedora en su proximidad, su apertura a un mundo íntimo que puede ser tan cálido y epifánico como triste y extrañado. Los poemas a veces son estampas de la vida doméstica, y otras se entregan al misterio del afuera: plazas, museos, trenes y ciudades extranjeras. La distancia de su observación es mínima, lo suficiente para que el poema tome su envión y efectúe con grácil maestría su descarga.