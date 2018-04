"La inflación deriva de que la sociedad cree que tiene más derechos que recursos", dijo Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, durante una charla organizada por la Sociedad Rural Argentina. A lo que agregó que la suba de precios “se resuelve con un consenso ciudadano".

La frase volvió a avivar la polémica en tiempos en los que el gobierno de Mauricio Macri no puede controlar la inflación pese a los recortes y mientras las previsiones para la economía empeoran incluso hasta en las proyecciones del FMI, que vaticina un aumento de precios como mínimo del 19,2 por ciento, es decir, por encima de la meta oficial para este año, que fue del 15 por ciento.

Quien ocupó la presidencia del Banco Central durante el menemismo aseguró también que "lo más importante que puede hacer el equipo de Gobierno es asegurar gobernabilidad”. “El Banco Nación está concebido para prestar a la actividad productiva, su razón de ser", dijo González Fraga sobre la entidad que lidera.

Gran crítico del consumo popular, el economista es autor de otras máximas a las que ya ha recurrido en estos años para elogiar a la gestión de Cambiemos desde sus inicios y para justificar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Frases como “El país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida y más en energía, como combustible y gas, y que mantengas tus gastos de ropa, de entretenimiento y de salidas. No puede ser. Tenemos que enfrentar esa realidad”, "Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres” y la inolvidable "Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior."