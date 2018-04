"Estamos preocupados porque tenemos presupuestos reducidos. No hay un presupuesto aprobado este año para el Conicet y los dineros están fluyendo a los institutos y centros científicos cuando van llegando los aportes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos atrasados en los pagos de los proyectos, también en lo que es funcionamiento. Hay una reducción porque no va a haber un aporte que pueda compensar los incrementos de 20 por ciento por devaluación e incremento del dólar, que habíamos solicitado y no se va otorgar; más una disminución del 20 por ciento en gastos generales para los institutos. Esto sumado a una reducción de los dineros que recibimos el año pasado, hay una evidente restricción al desarrollo en ciencia y tecnología que teníamos en años anteriores".

(Declaraciones a Radio Dos del director del Centro Científico Tecnológico Rosario, Roberto Rivarola)