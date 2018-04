0 Central: Ledesma (5); Ferrari (4), Tobio (4), Martínez (4), Parot (3); Camacho (3), Maxi González (3), Gil (4), Fernández (3); Zampedri (3), Ruben (5). DT: Eduardo Coudet.

2 Racing: García (6); Saravia (5), Sigali (6), Schlegel (6), Pillud (5); Meli (6); Solari (6), Zaracho (6), Centurión (7): Mansilla (7), Triverio (5). DT: Eduardo Coudet.

Goles: ST: 19m Mansilla (R) y 30m Martínez (R).

Cambios: ST: Desde el inicio Nery Domínguez por Saravia (R), 15m Lovera por Zampedri (C) y Martínez por Triverio (R), 27m Carrizo por Fernández (C), 31m Herrera por Camacho (C) y 40m Donatti por Schlegel (R).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Cancha: Central.

Lo que inició con el impulso del entusiasmo de los juveniles se desmorona por la falta de una propuesta de juego que se sostenga en el tiempo. El equipo de Leo Fernández ya no puede refugiarse en los momentos volátiles de sus chicos y se enfrenta a un presente de desorientación que trae decepciones, como la de ayer ante Racing. El equipo jugó y perdió como lo hacía cuando lo dirigía Paolo Montero, meses atrás. El canaya avanzó en campo por obligación, sin orientación táctica, con jugadores sin ritmo y se encontró de rodillas ante el rival por dos contragolpes letales. Mansilla hizo un golazo y Martínez cerró la tarde a pura gambeta. Hizo muy poco el rival para ganar, pero Central no hizo nada para evitarlo.

Derrotas hay muchas, las que sugieren fin de ciclo son pocas, pero una como esas sufrió ayer Central. En momento donde Leo Fernández es cuestionado al frente del plantel, el canaya jugó su peor partido, huérfano de un conductor, pero más grave aún adolece de una idea de juego. Central no es el equipo "intenso" del que habla su técnico. Central es un equipo que no sabe qué quiere hacer y es capaz así de jugar de local sin patear al arco, como en la primera parte.

Sebastián Granata El Colo Gil sólo se destacó por un tiro libre desviado. Casi lo único que hizo Central.

Un remate a las manos de García de Maxi González y un tiro libre desviado de Gil fue lo único en ataque que hizo Central. Racing no era dominador pero cuando tenía la pelota al menos su fútbol mostraba sus intenciones de juego a pesar de fallar en el trato de la redonda. El equipo "intenso" era el visitante, con mejor coordinación colectiva para presionar. Fue así como generó contragolpes al robar la pelota en el mediocampo. Y en una de ellas Triverio se la quitó a Maxi González pero su derechazo se fue desviado a pisar el área chica.

Central tenía todo por cambiar. Ningún jugador mostró aptitudes con la pelota, al punto de ser intrascendentes Camacho, Fernández y Zampedri. Al menos Ruben sacó un cabezazo que se fue alto en la primera aproximación. Pero el desorden del canaya tendrá su castigo en la ejecución de un tiro de esquina. Tobio cabeceó para atrás, se escapó Mansilla y el delantero marcó un golazo con zurdazo cruzao al ángulo desde afuera del área luego de enganchar hacia adentro.

La visita se mantuvo en su campo, cómodo por tener el partido controlado y aseguró la victoria en una gran jugada de Martínez. La estrella de la Academia le quitó la pelota en el medio a Maxi González, dejó atrás a Mauricio Martínez y Gil y cuando cerró Tobio remató cruzado, lejos de las manos de Ledesma. Los cambios de Fernández no alteraron nada para la defensa de Racing. La derrota llegó inevitable y se desvanece el sueño de la clasificación a Copa Sudamericana.