Los trabajadores del subte paralizaron esta mañana durante dos horas la línea C como parte de la segunda semana del plan de lucha en rechazo al acuerdo paritario firmado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). Las medidas de fuerza continuarán en la línea D con la liberación de molinetes y un paro total durante dos horas.

Según la empresa concesionaria Metrovías, la medida de fuerza de hoy afectó a 29 mil usuarios que utilizan la línea que une Retiro y Constitución en esa franja horaria. Mañana, la protesta continuará en la línea D con la modalidad de liberación de molinetes entre las 7 y las 9 en la estación Congreso de Tucumán, y el miércoles culminará con la paralización del servicio de ese ramal que llega a Catedral entre las 5.30 y las 7.30.

"Necesitamos la mesa de diálogo. El Gobierno de la Ciudad sigue haciendo oídos sordos. Vamos a seguir con las medidas hasta llegar al paro por tiempo indeterminado", aseguró el metrodelegado Nestor Segovi en declaraciones a la AM 750, que además denunció que la UTA mandó patotas para enfrentarse con los trabajadores. "Hoy entraron patotas de la UTA. Da la casualidad que a uno de ellos yo lo conocía del barrio y me dijo: ´Me pagaron Néstor para que venga pero no vamos a hacer nada´", agregó el dirigente.

El conflicto en el subte se originó cuando la UTA firmó un acuerdo que dispone un aumento del 15,02 por ciento en tres cuotas, a aplicarse un 5,7 entre marzo y julio, otro 5,7 desde agosto a noviembre y el último 3,8 por ciento entre diciembre de este año y marzo de 2018. En rechazo a ese acuerdo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) cumplió la semana pasada el cronograma de protesta en las líneas A y B.

Desde Metrovías rechazaron la medida de fuerza convocada por los metrodelegados e hicieron la denuncia ante las autoridades laborales para que se declare la ilegalidad de las medidas gremiales. La empresa subrayó que "la negociación salarial se ha desarrollado hace más de diez días en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo porteña, en la cual se alcanzó un acuerdo por paritarias que fue rubricado por las partes intervinientes".