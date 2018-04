Mauro Stefanizzi, miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes, en diálogo con la AM 750

"La situación es desesperante"

Las organizaciones de electrodependientes denuncian que no se cumple con la ley aprobada el año pasado, que garantiza el servicio gratuito. "El Ministerio de Salud no resuelve las solicitudes para inscribirse en el registro de electrodependientes. Y si la empresa no está informada, cortan el servicio", denunciaron.