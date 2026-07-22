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Ctera reclamó una paritaria docente nacional
Una sentada antes de la Marcha Federal
Una sentada de 500 maestros frente a la Plaza de Mayo reclamó al Gobierno la convocatoria a la paritaria nacional.
Por
Laura Vales
26 de abril de 2018 - 20:52
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