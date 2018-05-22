Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Doce seleccionados ya están a las órdenes de Sampaoli
Va llenándose el predio de Ezeiza
Antes de dar a conocer los nombres de los veintitrés convocados para Rusia 2018, Jorge Sampaoli entrenó al grupo de futbolistas que ya se encuentra en el predio de la AFA en Ezeiza.
22 de mayo de 2018 - 4:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lanzini en dupla con Agüero. El Kun trabaja sin inconvenientes.
Temas en esta nota:
Selección Argentina
Diario