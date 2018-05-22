Omitir para ir al contenido principal
Doce seleccionados ya están a las órdenes de Sampaoli

Va llenándose el predio de Ezeiza

Antes de dar a conocer los nombres de los veintitrés convocados para Rusia 2018, Jorge Sampaoli entrenó al grupo de futbolistas que ya se encuentra en el predio de la AFA en Ezeiza.

Lanzini en dupla con Agüero. El Kun trabaja sin inconvenientes.
