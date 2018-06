Desde Santa Fe.

El ministro de Economía de la provincia Gonzalo Saglione reveló la causa por la que el gobierno nacional no le paga a Santa Fe la deuda histórica por coparticipación, que estimó en 54.000 millones de pesos. "Hay una falta de voluntad política para resolver el problema". Y advirtió que lo "más sorprendente" es que Macri no sólo incumple la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó el pago en noviembre de 2015, sino también el propio Consenso Fiscal que firmó con el gobernador Miguel Lifschitz, en noviembre de 2017, en el que el propio presidente puso una fecha límite para acordar el plan de pago, que era el 31 de marzo de 2018. "Nos sorprende sobremanera" la actitud de la Casa Rosada, apuró.

Saglione dijo que el monto de la deuda "es muy importante para Santa Fe", pero "casi insignificante para la Nación". Y puso como ejemplo la corrida cambiaria y la devaluación del peso en los últimos días, que aumentó la "deuda pública argentina" en "mucho más que los 54.000 millones que le deben la provincia".

Ante una consulta, Saglione se permitió dudar de las definiciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien la semana pasada en Santa Fe dijo que Macri quería "terminar con los litigios" con las provincias, que su gobierno era "federal" y el que más obra pública había ejecutado en el interior. "Las matemáticas no mienten. El presupuesto de obra pública ejecutado el año pasado en Santa Fe, sólo el 3 por ciento proviene de fondos nacionales" cuando "hay provincias donde el 50 por ciento de la obra pública la paga la Nación".

"En estos dos años y medio" del gobierno de Macri, "no hubo ninguna decisión de transferencia de recursos que haya beneficiado a Santa Fe", dijo Saglione. Y reveló que sólo en 2017, la Nación le asignó "discrecionalmente" 40.000 millones de pesos a la gobernadora María Eugenia Vidal. "¿Escucharon el número? Santa Fe reclama 54.000 millones por deuda histórica y a Buenos Aires, en un año, le asignaron 40.000 millones de pesos de todos los argentinos. Esa es una decisión política. Si Frigerio cree que eso lo convierte en un gobierno federal porque ayuda a una provincia, bueno, es una subjetividad del ministro", ironizó.

‑- Hay un fallo de la Corte, pero no se cumple -le planteó el colega José Graells.

-‑ Me sorprende por dos cosas. En un país que debe respetar las instituciones, que el propio gobierno nacional incumpla un fallo de la Corte Suprema, nos sorprende sobre manera. Y peor aún, el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 por el presidente de la Nación y 23 gobernadores, establecía una fecha límite para acordar el mecanismo de pago, que era el 31 de marzo de 2018. El propio gobierno nacional impuso ese límite temporal, estamos a casi tres meses y no lo cumplen --contestó Saglione.

-‑ ¿Hasta cuando llega la paciencia?

-‑ La última reunión que tuvimos sobre este tema fue el 21 de mayo, donde acompañé al gobernador Lifschitz al despacho del ministro (Nicolás) Dujovne. Lo que le planteamos es que Santa Fe está dispuesta a aceptar un mecanismo de pago que descomprima la situación financiera del gobierno nacional en el corto plazo. Concretamente, aceptamos un título público que tenga un período de gracia de dos o tres años, no nos preocupa que el pago comience en la próxima gestión de gobierno. Santa Fe tiene sus cuentas en orden, no necesitamos cobrar ahora esa plata. Y si una provincia plantea como acreedor que no tiene apuro, la Nación debería valorar eso. Lo que queremos garantizar es la deuda se actualice por inflación y no tuvimos respuesta. Para nosotros, si no existe una cláusula de actualización que preserve la capacidad de compra, es imposible llegar a un acuerdo. La Nación debería valorar esa posición de Santa Fe -‑concluyó.