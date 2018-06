Terminado el acto, y a la espera del desfile por el Día de la Bandera, algunas voces se alzaron sobre la ausencia del presidente Mauricio Macri.

*Para el diputado y presidente de la Cámara Baja, Antonio Bonfatti, fue "un desacierto". En ese sentido, consideró que las manifestaciones contra las políticas de ajuste del gobierno nacional "son parte de la democracia; sino tendríamos un país monocorde que no existe", dijo. Para el exgobernador, si existen diferencias "es la demostración de la necesidad de unirnos en un proyecto". Bonfatti fue más allá al recordar que años atrás, "nos juntábamos con el pueblo bajo la bandera más larga del mundo" e insistió que la ausencia de Macri "hace que sigan sin escuchar a la gente. Un presidente tiene que conversar con todos y a los disidentes darle un espacio para que puedan expresarse", terminó.

*El concejal Roberto Sukerman consideró que "es lamentable, no el hecho de que no venga, porque eso sería aceptable, pero en este caso se dio una situación de que venía y a último momento se bajó de la peor manera: generando una situación de transmitir que había un clima de violencia y que no venía para asegurar la paz social". En ese sentido, planteó que "estaba todo vallado y anoche (por el martes) las sacaron y esto ya es otra cosa". Para el edil, "es una falta de respeto cancelar con una excusa relacionada con algo que no existe en la realidad. La violencia social la genera el presidente con sus medidas y decisiones políticas, si quiere paz social tiene que tomar medidas en beneficio del pueblo".

*El presidente del Concejo Municipal, Alejandro Roselló, defendió la postura de Macri. "Se están tomando decisiones que hay que tomar para llegar a un estado de bienestar para todos los argentinos", dijo. En tanto, justificó la suspensión de la visita: "No estaban dadas las condiciones de seguridad, por eso decidió no asistir". Y coincidió con que se recupere un acto con la bandera como protagonista.