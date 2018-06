El desfile, después de varios años, fue puro color y música, en una mañana no tan fría. Los Ex Combatientes de Malvinas, con sus familias y una bandera que rezaba "No a la entrega de nuestros recursos", dieron apertura al paso de los diferentes grupos que sumó más de cinco mil personas a pie y hasta en bicicleta. Los Bomberos Voluntarios fueron parte de la caravana. Decenas de personas llevaron la bandera más larga del mundo. También participaron diferentes asociaciones y entidades de la sociedad civil (clubes, escuelas, programas socioculturales, pueblos originarios, vecinales, voluntariados, emprendedores y cooperativas, ciclistas, entre otros). Al mediodía, el aroma a carne del concurso de asadores a la estaca trasladó a rosarinos y rosarinas al Parque de la Bandera, donde la fiesta popular continuó con números artísticos en vivo, en tres escenarios ubicados a lo largo de la barranca del río Paraná.