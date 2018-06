El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, confirmó ayer la investigación que hay a partir de la balacera a una vivienda ubicada frente a la casa de la ex esposa del juez Juan Carlos Vienna y contigua a la de su hermano, el fiscal Marcelo Vienna. Sucedió pasadas las 20 del martes en Buenos Aires al 3900. Los primeros datos indicaron que fueron dos personas en una moto. La tensión surgió a partir de la cercanía del hecho con la casa donde vivió el magistrado que llevó a juicio a la banda de Los Monos, recientemente condenada a penas altas, pero no se descarta que haya sido para dos personas que caminaban por el lugar. "Estamos trabajando diferentes y alternativas hipótesis", dijo Pullaro, quien indicó que "no es la más fuerte la hipótesis de que haya sido contra el juez, porque ningún impacto se dio sobre la casa de su ex esposa". El ministro habló de 13 vainas, y dijo que una de ellas, "a partir del rebote pegó en el auto del hermano del juez, que vive en una casa aledaña".

El hecho se registró a menos de un mes del ataque a dos ex viviendas del juez Ismael Manfrín, presidente del Tribunal que condenó a la banda mencionada. Ayer, fuentes de Fiscalía indicaron que se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, en sede del 911, lo que arrojó resultado negativo, pero en cámaras privadas se constató que se trató de dos hombres en una moto "a gran velocidad", que realizaron ráfagas de disparos.

En tanto, agregaron que surgieron nuevos indicios: dos personas estaban caminando en sentido contrario de las motos en el momento de los disparos. Las mismas fueron agredidas y huyeron a pie del lugar, por lo que no se descarta que el ataque haya sido dirigido hacia los transeúntes que no están identificados aún.

En tanto, las vainas recolectadas de 9 milímetros fueron enviadas a peritar en Buenos Aires y se analizará si son coincidentes con el ataque a Manfrín. Además se realizaron allanamientos que dieron resultado negativo para esta investigación, pero fue secuestrado material estupefaciente en tenencia de una persona menor de edad y celulares que se mandaron a peritar.