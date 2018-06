El Ministerio de Seguridad argentino le retiró el permiso para ingresar a los estadios al hombre que grabó un video con una adolescente rusa de 15 años, a la que le hizo grabar un mensaje soez y lo hizo circular por las redes sociales. “No queremos que una persona que tiene ese tipo de valores y conductas nos deje mal parados ante el mundo”, definió la cartera, a la vez que advirtió que la sanción podría ser más grave en caso de que la niña o su familia lo denunciaran ante las autoridades rusas.

La sanción recayó sobre Néstor Fernando Penovi, el dueño de una concesionaria de autos en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, que viajó a Rusia para presenciar los partidos de la Selección. En el video en cuestión, el empresario, rodeado de un grupo de amigos, le pide a una joven de ese país que repita en castellano: “Hola argentinos. Vengan para aquí…".

El “mensaje” tiene un final machista, grosero e insultante que pone en un lugar humillante a la joven, quien por desconocer el idioma no sabe el significado de lo que dice.

La sanción fue confirmada desde Rusia por el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero, quien precisó que la sanción administrativa contra Penovi consistió en el retiro de su Fan ID, que es una suerte de “pasaporte del hincha” otorgado a quienes viajaron a ver la Copa del Mundo 2018.

De esta manera, el empresario no podrá asistir a los partidos de la Selección argentina por haber tenido un comportamiento “procaz, deshonesto e indecente”, calificó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

Por ahora, esa es la única sanción que se le puede aplicar. Pero en caso de que la adolescente decida presentar una denuncia en su contra, las medidas podrían ser más graves, como por ejemplo retirarle la visa y expulsarlo de ese país. “Por ahora, si no hay una denuncia no puede aplicársele otra sanción”, pero la decisión de no dejarlo entrar a los estadios “ya es un gesto hacia el resto de los argentinos”, aclaró el funcionario.

“Hay más de 30 mil argentino con comportamiento ejemplar. Hay festejos en las calles a veces con una copa demás pero siempre en clima muy festivo”, destacó Madero, a la vez que reveló que hubo otras personas a las que también le retiró su Fan ID. “No hay barras de argentina en Rusia. Hemos detectado dos o tres casos y se les ha sacado su ingreso a los estadios. Se busca una tribuna educada, un comportamiento como se debe”, concluyó.