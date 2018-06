Desde Santa Fe

El Frente Progresista provocó ayer un quiebre político en la Legislatura. La decisión de dejar sin quórum la Asamblea Legislativa y habilitar así el pase al Tribunal de Cuentas de los dos candidatos de Miguel Lifschitz por el atajo de la aprobación ficta de los pliegos azuzó al arco opositor que interpretó el operativo como la "ruptura del diálogo". Los nombramientos del ex secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, y del abogado radical Lisandro Mariano Villar, quedaron firme en el primer minuto de hoy. El diputado Luis Rubeo, dijo que la Legislatura no debería "violentar la ley". "Nosotros no sólo tenemos que sancionar las leyes, sino velar para que se cumplan. Y vamos a designar funcionarios cuestionados desde la legalidad, que van a asumir funciones que la ley no los habilita y cualquier dictamen que firmen va a estar viciado de nulidad".

Aún sin quórum, la Asamblea sesionó en minoría, con 26 diputados y senadores del justicialismo, Cambiemos y el interbloque de izquierda, que advirtieron sobre la "incompatibilidad legal" de Beccari para ocupar el cargo durante dos años y anticiparon argumentos para una denuncia judicial. "Algunos de nosotros estamos dispuestos a seguir esto hasta las últimas consecuencias", anunció la diputada del PRO Alejandra Vucasovich. Tras un cruce entre el vicegobernador Carlos Fascendini y Rubeo por el reglamento, siguieron los discursos más duros. El diputado Leandro Busatto dijo que la designación de Beccari "violentaba" la ley de Administración Financiera y dejaba al Tribunal de Cuentas "al borde del quebranto institucional". Es un acto "ilegal e ilegítimo" porque "el otro aspirante", que es Villar, "carece de idoneidad".

Vucasovich dijo que el faltazo oficial era "una falta de respeto" y una "muestra más de la soberbia y omnipotencia" del gobierno provincial que "cree que puede hacer lo que quiere".

"Hoy lo que pretende es dejar el zorro adentro del gallinero. Es dejar a un ex funcionario del equipo económico a controlar denuncias o futuras denuncias o posibles malversaciones de fondos. Es lamentable, que no tomen conciencia de que el poder no es eterno", remarcó.

"Esto es un atropello", insistió Vucasovich. "Le dimos la posibilidad de retirar los pliegos y que revisaran las designaciones, pero no lo hicieron. Vienen por imposición, que es fraudulenta porque acá ni siquiera nos dieron la posibilidad de votar", señaló la diputada.

"Estas designaciones de Beccari y Villar --agregó-- no corresponden, van en contra de las leyes. Es un ejemplo muy malo para democracia. Y algunos de nosotros estamos dispuestos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, con esto se rompió el diálogo".

Rubeo repasó las "condiciones objetivas" que impiden a Beccari y Villar ser vocales del Tribunal de Cuentas. "Hay impugnaciones" de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL y de colegios profesionales y "un dictamen de la comisión de Acuerdo que rechaza los pliegos". Por lo tanto, "este hecho no sólo es una falta de respeto de la bancada oficialista, sino que violenta la ley. Y nosotros, no sólo tenemos que sancionar las leyes sino velar para que se cumplan. Y vamos a designar funcionarios cuestionados desde la legalidad, porque van a asumir funciones que la ley no los habilita y cualquier dictamen que firmen va a estar viciado de nulidad. No son legítimos, no tienen la legitimidad de una Asamblea que no los votó y que además aconseja el rechazo de los pliegos".

"Preocupa que el gobernador, a 18 meses de finalizar su mandato tome este camino. No lo vamos a permitir. Vamos a llevar adelante otro tipo de instancias. Tenemos que ponerle freno a esta cuestión", concluyó Rubeo.