“Siguen dando vueltas sin respuestas, se nos ríen en la cara, Facundo vuelve a la huelga con todo, es decir, sin ingerir líquidos”. Esta fue la tajante respuesta de Sonia Ivanoff, abogada del lonko Facundo Jones Huala, sobre las versiones de que habrían llegado a un acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para la realización del Wiñoy Tripantu, la ceremonia del solsticio de invierno y que en la cultura hegemónica sería el año nuevo indígena. El líder político y espiritual de la comunidad mapuche Resistencia de Cushamen lleva casi un mes en protesta porque las autoridades no permiten, como sí lo hicieron el año pasado, el ingreso de las personas y los objetos para la ceremonia que debería realizarse el lunes. “Si no hay respuestas inicio una huelga de hambre frente a la Unidad 14”, anunció ayer su madre, Isabel Huala.

Fue en las redes sociales, donde ayer alternaban saludos por su cumpleaños con mensajes para darle “newen” (fuerza) por lo que está a punto de suceder. “No quiero que el lonko vuelva a la huelga seca, hoy necesita no lo lloren después si se muere”, escribió en Facebook.

El martes 19 luego de hablar con Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el referente mapuche volvió a ingerir líquidos, incluso porque así se lo pidió su abogada y la machi (sanadora). “Hizo un cuarto intermedio sólo al aceptar que en lugar de 24 personas acepten el ingreso de 22, pero al día de hoy (por ayer) nos tienen dando vueltas, no nos informan, por lo cual si no hay una resolución vuelve a la huelga”, explicó Ivanoff. A los pocos minutos, la abogada comentó a este diario que había salido Isabel Huala del penal y que el subprefecto Rodríguez le volvió a informar que no tienen otra directiva salvo que sean 15 personas, pero que mañana a mediodía dirían algo. “Luego viene el fin de semana y el lunes debería comenzar esta actividad, el director Blanco no me ha llamado, la gente en Buenos Aires estuvo movilizada pero pusieron más policías que otra cosa, allá dicen que depende de Esquel, acá que depende de Buenos Aires y de una orden judicial, por eso Isabel resolvió hacer ella también huelga de hambre o encadenarse”, dijo la abogada a PáginaI12.

“El número de personas no es arbitrario, responde a costumbres ancestrales pero eso no lo entendieron, el SPF quedó en contestar y así nos tienen, mientras algunos enfatizan que habrá cuchillos en la ceremonia cuando nosotros nunca ocultamos cuáles son los instrumentos ceremoniales solicitados, son parte de la platería ancestral de uso mapuche, como figura en toda la bibliografía étnica y es bien conocido por las autoridades nacionales”, indicó la letrada.

Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos remitió una denuncia por el delicado estado de salud de Jones Huala al relator especial contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Nils Melzer, de las Naciones Unidas, y solicitó la intervención de la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, porque consideró que el Wiñoy Tripantu es un “momento de sanación para el lonko” y constituye “su derecho a profesar su culto sin interferencias del Estado”.