La actriz Dolores Fonzi informó esta mañana que se reunió con la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, junto con un grupo de actrices para conversar acerca del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al que la vicepresidenta se opone, y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Durante el encuentro, las actrices manifestaron su preocupación por las demoras que implicará la decisión de Michetti de girar la iniciativa a cuatro comisiones en lugar de a las dos que se descontaba que intervendrían en el debate, la de Salud y Justicia. Las actrices, además, subrayaron la necesidad de legalizar el aborto.

“Salimos de una reunión privada con @gabimichetti donde quedó clara nuestra preocupación por legalizar y no despenalizar, y por la dilación que las cuatro comisiones pudiesen provocar. Gracias por recibirnos y por mostrar apertura en que se cumpla la voluntad de la mayoría”, escribió Fonzi en Twitter.

El colectivo de Actrices Argentinas fue uno de los primeros grupos que comenzaron la recolección de firmas en adhesión a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciativa que luego fue imitada escritoras, periodistas y artistas plásticas, un colectivo multicolor que colaboró en otorgarle notoriedad pública al debate.

Ayer, en una evidente maniobra para dilatar el tratamiento, Michetti giró el proyecto no solo a las comisiones de Salud y Justicia sino también a las de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, presididas por el bonaerense Esteban Bullrich (quien llegó a escribir un poema dirigido a un feto) y el catamarqueño Dalmacio Mera. Los senadores que apoyan la iniciativa advirtieron que la inclusión de la comisión de Presupuesto no era necesario, ya que la ley no demanda una partida presupuestaria extra.