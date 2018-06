DEPORTACION DE VIOLENTOS

ARGENTINA. El gobierno nacional pidió a las autoridades rusas la deportación de cuatro hinchas identificados como partícipes de la salvaje agresión a simpatizantes croatas en el estadio de la ciudad de Nizhny Novgorod, durante el partido que la Selección perdió 3-0 ante Croacia. Los violentos involucrados fueron, según el ministerio de Seguridad, Gabriel Alejandro Pardo, Rodrigo Matías Catalán, Leonardo Daniel Elía y Federico Eslejer. El reconocimiento se produjo a través de las grabaciones, en las que se constata cómo un grupo de hinchas argentinos –algunos con camisetas de San Lorenzo y Platense– golpea ferozmente a dos hinchas croatas caídos al suelo.

CON PROBLEMAS ESTOMACALES

SUECIA. La selección de Suecia se quedó sin cuatro jugadores para el partido contra Alemania, tres de ellos de baja por problemas estomacales. “Hay cuatro jugadores que no están participando en los entrenamientos”, dijo el seleccionador sueco, Janne Andersson, en la rueda de prensa previa al choque ante la Mannschaft en Sochi. Filip Helander, Pontus Jansson y Marcus Rohden “se quejaron de problemas estomacales y no viajaron a Sochi”, agregó. “Esperamos que vuelvan pronto al equipo”. Mientras que el delantero Isaac Kiese Thelin tiene problemas en un tobillo.

RESPETO A LOS GANADORES

BELGICA. El entrenador del seleccionado belga, el español Roberto Martínez, quien no podrá contar hoy con el defensor Thomas Vermaelen ni con Vincent Kompany, ante Túnez, donde buscarán el triunfo que les asegure la clasificación a octavos, expresó ayer su particular visión del Mundial. “La Copa del Mundo no respeta nombres o generaciones, sólo respeta a los ganadores. Lo único que importa es Túnez y respetamos inmensamente la amenaza que supone”, manifestó.

OBLITAS QUIERE UN TRIUNFO

PERU. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, reveló ayer que les pidió a sus jugadores un esfuerzo final en el último partido de su selección en Rusia 2018, el martes ante Australia en Sochi. “No hay que terminar un Mundial como se terminaron los anteriores, que fueron desagradables. El último partido es el que queda en la retina de la gente. A nosotros nos fue muy mal en 1978 y 1982, y no nos tiene que volver a pasar”, dijo ex futbolista de Perú en los Mundiales de Argentina 78 y España 82, en los que su equipo se despidió goleado 6-0 por Argentina y 5-1 por Polonia.

El ARBITRO BJöRN KUIPERS COBRÓ UNA PENAL A FAVOR DE NEYMAR, PERO DESPUES DE REVISAR LA PANTALLA DEL VAR DECIDIO ANULARLO. EL PARTIDO ESTABA 0-0.

12...LOS REMATES DE LIONEL MESSI, HASTA AHORA EL JUGADOR QUE MAS VECES PATEO AL ARCO, SEGUN LA FIFA. ADEMAS, LA SELECCION LIDERA LAS ESTADISTICAS EN EL RUBRO ATAQUES, CON 135.

“No todos saben lo que pase para llegar hasta aqui. Hablar pueden hasta los papagayos, pero hacer... ¡pocos hacen!”

Neymar