Un hombre pidió seguridad para su hija ante un posible ataque contra su vida. Se trata de la ex pareja de la ex mujer del juez Juan Carlos Vienna, con quien tiene una hija de 14 años. Tras los ataques a balazos ocurridos días atrás, teme que sea agredida por su vinculación con la familia. En diálogo con Radio 2 , Damián Pastor, quien fuera pareja de la mujer que previamente estuvo casada con el magistrado Vienna, expresó su temor a que resulte perjudicada la hija de ambos, Valentina, una adolescente de 14 años. "Quiero dejar en claro que la nena es mi hija, que no tiene nada que ver con el juez", advirtió. Pastor está separado de la ex esposa de Vienna, cuya vivienda ubicada en inmediaciones de Buenos Aires y pasaje Iwanowski fue atacada a balazos el martes pasado. El miércoles a la noche, ocurrió lo mismo con la vivienda del papá del magistrado, hecho que generó que el Colegio de Magistrados de la Provincia de Santa Fe exigiera medidas de seguridad para jueces y fiscales.En este sentido, el padre del juez, también llamado Juan Carlos, manifestó públicamente que no desea tener custodia. Diferente es la situación de Pastor: "Quiero dejar claro a esta gente que hizo esta aberración que Valentina es mi hija y no del juez. La idea que tenemos es pedir la custodia compartida o provisoria de mi hija hasta que esto pase", sostuvo.