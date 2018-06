El próximo martes Argentina enfrentará a Nigeria con un ojo en lo que pase entre Croacia e Islandia. Y ayer, el técnico croata adelantó que presentará variantes para ese duelo: “Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos”. Los amonestados son los defensores Vrslajko y Corluka, los volantes Brozovic y Rakitic, y los atacantes Rebic y Mandzukic. Es decir, cinco de los titulares (y dos de los goleadores) que aseguraron la clasificación croata el jueves pasado.