El mismo día que la justicia federal sobreseyó al ex ministro y actual presidente del Banco Central Luis Caputo por negocios millonarios de compra-venta de dólar futuro, la Corte Suprema desestimó un recurso del ex vicepresidente Amado Boudou para que se lo considere absuelto por prescripción en una causa por insertar datos en el formulario de la transferencia de un auto usado en 1993, hecho por el que será juzgado por segunda vez. El 4 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 1 porteño sobreseyó por prescripción a Boudou, a su ex pareja Agustina Seguín, a los gestores Rodolfo Basimiani y Andrés Soto, y a la titular del Registro Automotor 2, María Graciela Taboada de Piñero. La fiscal de juicio Stella Maris Scandura apeló las absoluciones y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un nuevo juicio, por considerar que la sentencia estuvo mal fundamentada. Ahora la Corte declaró inadmisible un planteo de la defensa de Boudou contra esa decisión. El caso investiga la presunta adulteración de documentos en la transferencia en 2003 de un auto marca Honda CRX que Boudou había comprado en Mar del Plata 1993, mucho antes de convertirse en funcionario público. Para la Fiscalía, el ex vicepresidente falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, pues no anotó allí un cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995. La defensa de Boudou pretendía en la Corte Suprema revirtiera la situación para evitar un nuevo juicio oral y público, pero los jueves declararon inadmisible el pedido.