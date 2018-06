“Todavía se ve una tregua cambiaria muy tensa”, aseguró ayer el economista en jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravin, quien además adelantó que la actividad “no vio lo peor en materia de inflación”. El analista de la consultora creada por Roberto Lavagna sostiene que “se vienen meses duros por el lado de la actividad”. “Estamos viendo dos trimestres de caída de la actividad y la pregunta es si a fin de año la calma cambiaria va a permitir a la Argentina recoger los beneficios de un tipo de cambio más competitivo”, subrayó Sigaut Gravin en declaraciones radiales. El economista alertó que “en cualquier momento puede volver a dar un salto el dólar”. “Claramente la economía no está bien, si no no pedís ayuda al FMI”, concluyó.