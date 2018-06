Eduardo Feinmann denunció que detrás del deslucido desempeño del seleccionado argentino en el Mundial está la mano de la agencia de inteligencia de Israel. “¿El tema Panamá Papers cómo surge? ¿Ustedes creen que el Mossad no tiene nada que ver?”, aseguró. “Decirle no a Israel no es gratis", arriesgó el conductor en su programa. De este modo sumó una nueva teoría a los rumores que intentan explicar por motivos extrafutbolísticos la derrota del jueves pasado en el partido contra Croacia: la supuesta crisis matrimonial de Lionel Messi, enemistades entre Jorge Sampaoli y los jugadores o la presencia del nombre del astro argentino en una nueva filtración de documentos de la investigación conocida como Panamá Papers.

“Podrán echar la culpa al Mossad, la CIA o la KGB, o al servicio de inteligencia que ustedes quieran. Pero acá en Argentina y en el mundo nos hemos enterado de los Panamá Papers por los periodistas”, intentó aclarar el panorama Marcelo Araujo, periodista invitado, en referencia a la filtración de documentos provenientes del estudio panameño Mossack Fonseca, información financiera administrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI), que entre los argentinos compromete, además de a Messi, a un gran número de funcionarios de Cambiemos, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, pasando por Caputo, Dujovne, Aranguren, Iguacel y Avru.

La hipótesis de Feinmann toma como punto de partida la polémica que suscitó a principios de este mes la suspensión del partido que la Selección Argentina iba a disputar en Israel antes del Mundial de Rusia. La suspensión de dicho amistoso, que se iba a jugar en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, donde antes se levantaba una aldea palestina, fue definida en ese momento por el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia como parte de un conjunto de “acciones que iban a ser un aporte hacia la paz”.