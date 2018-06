Hoy, la Asociación de Periodistas de la Radiofonía y Televisión Argentina (APTRA) entrega los Martín Fierro Federal –la ceremonia será en Termas de Río Hondo- y la participación de programas y medios rosarinos es amplia. En algunos casos, la nominación sucede por primera vez; en otros, ocurre de modo reiterado. Algunos ya lo han ganado. En todos, eso sí, la alegría por el reconocimiento.

En el ámbito televisivo, los rubros protagonizados por comunicadores y medios de la ciudad son: Deportivo (Zapping Sports, Canal 3), Entretenimientos (El día en 30′, Somos Rosario), Infantil (Aventurados, 5Rtv), Conducción masculina (Luis Hernán Ricossa: Zapping Sports, Canal 3; Maximiliano Espíndola: 5R Noticias, 5Rtv).

Para Nacho Negri, conductor de El día en 30′ (Somos Rosario), “es el premio a un trabajo diario que ya lleva su séptima temporada y redobla la apuesta año tras año. Vamos a ir a la ceremonia con toda la expectativa y la ilusión de poder traerlo a Rosario, de todas formas la nominación ya es un premio enorme. Además, también estamos nominados a los premios FundTV en el rubro mejor programa de interés general, siendo el único programa de la televisión rosarina que está compitiendo en los dos premios de alcance nacional".

El programa con dos distinciones es Zapping Sport (Canal 3), donde Luis Hernán Ricossa comparte el rubro Conducción masculina con la tarea de Maximiliano Espíndola en 5R Noticias (5Rtv), quien señala la nominación como “un orgullo en lo personal y en lo profesional. Un reconocimiento al trabajo hecho con responsabilidad y en equipo. Son estímulos que a uno lo alientan a seguir por este camino. Del mismo modo para el Canal Público de Santa Fe, un canal que apuesta día a día a realizar televisión de calidad”. 5Rtv aparece también ternado con Aventurados, un envío muy querido por la señal ya que fue el programa elegido para iniciar la transmisión, el 21 de septiembre de 2016. “Para el equipo de Aventurados es un honor representar al Canal y a la provincia de Santa Fe en esta terna, y que todo el país conozca cómo trabajamos cada día para los chicos y chicas santafesinas”, señala el grupo de trabajo que integran, entre muchos más, Estefanía Caminotti y Homero Chiavarino.

En cuanto a la tarea radial, las nominaciones son muchas: Periodístico (Aire Público, Radio Nacional Rosario), Música Clásica (Hoy es el día, Radio Rosario Clásica), Música Pop/Moderna y Jazz (Costumbres Argentinas, Radio Metropolitana Rosario), De Servicios (Somos lo que hacemos, FM WOX), Informativo (Desayuno de noticias, Radio Nacional Rosario; Mitre Informa Primero, Radio Mitre Rosario), Labor Conducción Masculina (Raúl Raselli: Desayuno de noticias, Radio Nacional Rosario).

El caso de Miguel Passarini con Aire público (Radio Nacional Rosario), dice de manera especial. De acuerdo con el conductor, “es un reconocimiento al trabajo de todo un equipo; y más allá de que el programa ya no está en el aire por decisión de la dirección de la radio, en lo personal me sirvió para probarme como conductor de la mañana de una radio como Nacional, siendo que, por lo general, hay un prejuicio con los periodistas y/o comunicadores que venimos del periodismo cultural y de espectáculo. Parecería que no podemos hacer otra cosa -así lo entiende el sistema- por fuera de esa tarea específica, que además requiere de un conocimiento y una formación acorde que nos habilita a pensar la información de otra manera, incluso a preguntar de otra manera, muchas veces corrida de la media establecida. En gran medida, esta nominación -y ojalá el premio- es la prueba de que sí estábamos haciendo bien las cosas y que podemos estar a la altura”.

Por su parte, para Radio Rosario Clásica se trata de un acontecimiento bien especial, ya que “después de 25 años de estar en el aire, nos ha sido gratamente sorpresivo recibir esta nominación. Estamos convencidos de la importancia de tener una radio Clásica en la ciudad, único medio donde se difunde toda la actividad y quehacer de los artistas que llegan a Rosario, sin distinción alguna, tanto de nivel local, nacional, así como internacional. Todo el equipo está feliz con dicho reconocimiento, estamos orgullosos”, destaca la emisora que dirige y conduce Nora Nicotera.

Quien significa una presencia muy premiada es la de Karina Vimonte, que obtuvo el premio en cuatro oportunidades, como mejor Conducción Femenina con Somos lo que hacemos. “Siempre nos nominaron en las dos ternas, este año vamos con la categoría Programa de Servicios. Y es un orgullo. Estamos felices de participar, porque no es habitual que suceda de esta manera, con tantos años continuos de poder asistir y ser premiados. Para nosotros es muy valioso, porque vemos que nuestro trabajo es reconocido”, dice la creadora, conductora y directora, del envío que emite WOX Radio.