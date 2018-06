Integrantes de las redes de mujeres de los distritos Norte, Sur y Sudoeste participaron el viernes de un encuentro organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, convocado para seguir profundizando estrategias hacia una sociedad sin violencias y más equitativa, denominado Red de redes. El encuentro de mujeres se desarrolló en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (foto) y contó con la participación de la intendenta Mónica Fein. El encuentro constó de una primera instancia de disertación a cargo de Cecilia Pinto y Lilian Diodati, del Instituto Municipal de la Mujer, para abordar la participación en el territorio. Posteriormente se desarrolló un trabajo en talleres para compartir y repensar estrategias de abordaje y acompañamiento, en pos de los desafíos actuales a mujeres que viven en los barrios de la ciudad y pueden estar padeciendo diferentes situaciones de violencia. Fein consideró como "muy importante que en cada territorio, en cada barrio, exista una red solidaria con las mujeres que necesitan hablar con alguien y que ese alguien la pueda orientar, sobre todo en las problemáticas que tienen que ver con la condición de mujer, que se dan en múltiples situaciones". La intendenta remarcó que "el Instituto de la Mujer hace tiempo que viene fortaleciendo la idea de redes de mujeres, que se juntan para poder acompañar solidariamente a cualquier mujer que necesita algo y que sienta que no está sola", y agregó: "Estas redes necesitan herramientas, saber todas las puertas que el Estado tiene para abrir y acompañar y por eso se están formando en redes, así pueden sumar a muchas otras y hacer una gran red de solidaridad". "Desde el Estado necesitamos más mujeres involucradas en acompañar a otras mujeres", exhortó la jefa municipal. En ese sentido, añadió: "Si hay algo que podemos hacer, en una sociedad que a veces nos plantea que todo se compra y todo se vende, es saber que hay cosas que no; la solidaridad, estar al lado de una mujer que lo necesita, no tiene un valor económico". Las redes son asociaciones colectivas conformadas por mujeres en las cuales los valores de cooperación, solidaridad, reconocimiento y contención atraviesan todas las actividades que realizan en conjunto. En estos espacios se busca principalmente prevenir la violencia hacia las mujeres y trabajar en la promoción de todos sus derechos.