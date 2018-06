Tras el feriado por el día de la Bandera, este miércoles se retoma el juicio oral y público de la causa conocida como Feced III en los Tribunales Federales de Rosario, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En esta audiencia, declararán los testigos víctimas Francisco "Pancho" Reydó, Eduardo "Vado" Seminara, Eduardo Bertolino, Carlos Pérez Rizzo, Manuel López, que lo hará por videoconferencia, y Enzo Tosi. Además, el tribunal oral integrado por Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Anibal Pineda tiene que resolver además el planteo que hizo el fiscal Adolfo Villate sobre la ampliación de la indagatoria a José Lofiego por una violación denunciada por Adriana Beade, tanto en instrucción como en el juicio oral, y que no fue tenida en cuenta por el juez Marcelo Bailaque.

La causa Feced 3 tiene 13 imputados --eran 14, pero falleció en marzo pasado el cura Eugenio Zitelli-- por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas. Los imputados son Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Daniel González, Ramon Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.

En las audiencias, que se desarrollan todos los miércoles desde abril, declararon decenas de testigos, algunos de ellos por primera vez en la causa. Adriana Beade había relatado en instrucción en 2013, ante el juez Bailaque, distintas torturas, entre ellas la violación que cometió Lofiego. El 17 de mayo pasado, Beade declaró por primera vez en el juicio oral. Ella fue secuestrada en mayo de 1976 junto a quien era su novio, "el correntino" Pedro Galeano, que estuvo desaparecido y cuyos restos fueron identificados por el equipo de Antropología Forense en marzo de 2015.

Beade sufrió tormentos y violaciones. Recordó el submarino seco que le hizo Lofiego, poniéndole una bolsa de polietileno que rozaba con la bufanda que habían usado para vendarle los ojos. "El interrogatorio que me hacía era de índole sexual", lo dijo y detalló que Lofiego le preguntaba cuántas veces y cómo "cogía". En su declaración, volvía a lo que pudo decir, en 2013, en la etapa de instrucción. "Relaté cómo me sodomizó con un palo. Yo no dije que me sentí violada. Dije que me violó", dijo la mujer durante su testimonio, y subrayó que no tiene "la más mínima duda del carácter sexual".

El fiscal Villate espera la resolución del Tribunal sobre la ampliación de indagatoria por violación. "Cuando se hizo la imputación a Lofiego, la imputación fue por tormentos, así se elevó a juicio la causa. Cuando se le tomó la primera indagatoria, se le imputaron los hechos correspondientes a Beade, entre los hechos que ella relató en su declaración, estaba la violación. Nosotros lo único que pedimos al tribunal es que impute de ese modo. Vos tenés la posibilidad de considerar que constituye un tormento más o que sea una violación. Y para no afectar el principio de congruencia, ya que el relato de la víctima es claro, queremos tener bien seguro que el imputado lo haya entendido, y que pueda defenderse para no afectar su derecho a la defensa", explicó Villate. También la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a cargo de la abogada Gabriela Durruty, que representa a Beade, hizo una presentación en el mismo sentido.

En verdad, el Tribunal tiene la posibilidad de subsanar el error cometido en instrucción. El fiscal planteó que tenía que ampliarse la indagatoria, dando por sentado que eso es parte del objeto procesal. Ese hecho siempre estuvo descripto por parte de la fiscalía, o sea que forma parte de la plataforma fáctica del juicio, ya que fue descripta en su momento por la víctima, más allá de la calificación que haya entendido el juez.

En la causa Feced III, la más voluminosa de las que se realizaron en Rosario, hay previsto que declaren unos 200 testigos, muchos de ellos víctimas de secuestros y torturas en el Servicio de Informaciones de Rosario, el centro clandestino de detención más importante de la provincia de Santa Fe, donde hubo al menos 2000 personas detenidas ilegalmente entre 1976 y 1979.