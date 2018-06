Los ex trabajadores de los talleres ferroviarios Rioro, ubicados en la vecina ciudad de Pérez, no bajan los brazos en su pedido para que se reactive esa fuente de trabajo ligada al ferrocarril, que cerró sus puertas hace exactamente un año. Por eso, llevaron a cabo un abrazo solidario junto a concejales, diputados y autoridades locales para hacer más visible el reclamo. "Vamos a seguir insistiendo en la Cámara de Diputados de la provincia, ahora necesitamos que desde el Concejo municipal y la ciudad de Pérez salga el proyecto para que no haya excusas par que el gobierno de Santa Fe expropie el predio y ustedes se pongan a trabajar, que es lo que saben hacer", dijo el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade ante los 71 trabajadores que perdieron sus fuentes de trabajo. "Estamos seguros de que la recuperación ferroviaria de la Argentina hace a la recuperación de las fuentes de trabajo. Acá en Pérez hubo alguna vez 15.000 laburantes ferroviarios que cimentaban la esperanza de un país mejor", agregó.

La movilización hacia la puerta de los talleres se realizó anteayer por la tarde y participaron los ex trabajadores, familiares, organizaciones sociales, civiles y políticas que promueven la reapertura de los galpones de reparación de maquinarias ferroviarias.

Estuvieron además legisladores nacionales, provinciales y funcionarios públicos locales y regionales que "promueven la preservación de la infraestructura ferroviaria, sus fuentes de trabajo, y la puesta en marcha del transporte ferroviario, ya que resulta económico, sustentable para el medio ambiente y genera mucho empleo", manifestaron en el acto.

Se cumple un año desde que se anunció el cierre definitivo de los talleres de la firma Rioro, que significó la pérdida de 71 puestos de trabajo para hombres y mujeres de la región. Entre las alternativas para solucionar este grave problema de empleo, se espera la expropiación del predio.