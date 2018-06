Camino a Rosario

El festival internacional de historieta Crack Bang Boom, que se realizará en octubre en Rosario, anunció los nominados de este año para los premios Carlos Trillo, que buscan destacar lo mejor del material publicado durante 2017. Los Trillo proponen cinco candidatos por categoría, excepto en las más importantes, como “Mejor obra público adulto”, que este año incluye ocho aspirantes y “Mejor autor integral”, con otros tantos nombres. El total de las candidaturas se reparten entre 25 sellos, con Hotel de las ideas, Maten al mensajero y LocoRabia liderando las nominaciones. Además, esta edición destaca la cantidad de autoras mujeres nominadas, en sintonía con el crecimiento de publicaciones que experimentaron y la enorme calidad que la crítica les reconoció durante 2017. En Mejor obra público adulto compiten Diagnósticos, El escapista, El pozo, Notas al pie, Perro, Poncho fue, Sadboi y Ser súper. Como autores integrales se disputan el galardón Paula Andrade, Fernando Calvi, Lauri Fernández, Soledad Otero, Renzo Podestá, Juan Sáenz Valiente, Mariela Viglietti y Nacha Vollenweider. Los nominados son elegidos por un comité integrado por organizadores de la convención, periodistas y críticos del rubro, que incluye al periodista de PáginaI12 Andrés Valenzuela. Los ganadores de cada categoría son elegidos por el voto de todos los invitados en las ediciones pasadas de Crack Bang Boom.

El dólar y Marvel

Durante Argentina ComicCon, el sello local OvniPress anunció un plan editorial que incluía la saga Legacy de Marvel Comics que se está publicando en Estados Unidos, parte de la colección de clásicos del gigante norteamericano y de una serie de títulos de manga (Attack on Titan, Akira, Ghost in the Shell 2.0, Buramu! y Sidonia no kishi). Un mes después de esos anuncios, OvniPress lanzó una encuesta en Facebook en la que afirman que “los vaivenes de nuestro país nos llevan a tener que estar constantemente adaptándonos en formatos y precios a la economía diaria de nuestros lectores”. Así OvniPress busca decidir el destino de cuatro series regulares (Thor, Iron Man, Capitán América y Hulk que, afirman, no tienen suficientes lectores como para sostenerse solos. La opción que proponen es un tomo que reuniría las cuatro series que se relanzarán al terminar Legacy.