Desde Moscú

Cuatro jugados, cuatro ganados, 7 goles a favor y 3 en contra. La historia mundialista de Argentina-Nigeria juega a favor nuestro.

Los programadores de las casas de apuestas, que suelen tomar como referencia principal los antecedentes, colocan como favorito al equipo de Sampaoli. Un euro y medio por cada euro jugado a favor de Argentina, 4 euros por el empate y 6 euros por el triunfo de los nigerianos.

La historia de los cuatro enfrentamientos en Copas del Mundo es esta:

1994 Mundial de Estados Unidos. Dos a uno. Los africanos se habían puesto en ventaja a los 8 minutos y antes del final del primer tiempo Argentina lo dio vuelta. El primer gol lo hizo Caniggia al tomar un rebote después de un remate de Maradona a la salida de un tiro libre. El segundo es el más recordado de todos, porque la televisión mostró un primer plano de Caniggia reclamando la pelota porque se veía solo. “Diego, Diego”, pedía el Cani, casi como un ruego susurrado. Maradona le puso un toque exacto y Caniggia entrando por la izquierda arqueó el cuerpo y metió el derechazo en comba al segundo palo del arquero nigeriano. Ganó Argentina muy bien un partido en el que había sido claramente superior. Nigeria fue eliminado en octavos de final.

2002 Mundial de Corea Japón. Debut de Argentina en la zona. Partido parejo, de ida y vuelta, con llegadas repartidas. Le costó mucho al cuadro que dirigía Bielsa. Se ganó con un cabezazo de Batistuta al segundo palo a la salida de un corner. Iban 18 minutos del segundo tiempo. En ese torneo, después Argentina perdió con Inglaterra, empató con Suecia y se volvió a casa en la primera ronda. Los nigerianos también quedaron afuera en la primera fase

2010 Mundial de Sudáfrica. Otra vez se ganó con un gol de cabeza. Este lo hizo Heinze a la salida de un corner luego de un remate de Messi que había salvado Enyeama. El arquero nigeriano fue la gran figura de un partido en el que anduvo muy bien Messi, aunque no pudo concretar ninguna de las oportunidades que se le presentaron. Maradona se quejó al final del encuentro de todos los goles perdidos. “Debimos ganar por una diferencia mayor, no nos podemos perder tantos goles”, dijo el entrenador. Nigeria no pasó a la ronda siguiente.

2014 Mundial de Brasil. Una vez más triunfo argentino por la mínima diferencia, pero en este caso 3 a 2. Argentina había ganado 2 a 1 a Bosnia y Herzegovina y 1 a 0 a Irán y llegaba a la tercera fecha de la primera fase con la clasificación en el bolsillo. Messi fue parte del tridente de ataque con Agüero e Higuaín. Fue 3 a 2, con dos goles de Messi y uno de Rojo. Los dos goles de las Aguilas Verdes los convirtió Musa que fue el autor de los dos goles con los que anteayer Nigeria despachó a Islandia y abrió las puertas de la esperanza para Argentina.

Los nigerianos pasaron a los octavos de final y cayeron ante Francia por 2 a 0.

Más allá de los Mundiales el ultimo enfrentamiento fue un amistoso jugado en noviembre. Ganaba Argentina por 2 a 0 y los nigerianos lo dieron vuelta en la segunda parte y terminaron imponiéndose por 4 a 2. Ese día no jugó Messi, pero tampoco jugó Musa, el goleador de los rivales. Fue la primera derrota en el ciclo de Sampaoli, que no dolió tanto como las sufridas ante España y Corea, pero que los futbolistas tienen muy presente porque ese día salió a la cancha una formación muy similar a la que se viene anunciando para el decisivo encuentro de pasado mañana.

La historia mundialista juega a favor y eso pesa. ¿Pero no se contrapesará con el agrande que tienen los nigerianos después de superar a Islandia y con la tranquilidad que les da saber que el empate los clasifica? ¿No se contrapesará con la autoestima por el piso de los argentinos?

Quinto enfrentamiento en los Mundiales, ninguno más importante que este, ninguno tan decisivo como este.