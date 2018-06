El paro decretado por la CGT puso nervioso a Cambiemos. Por caso, el senador Esteban Bullrich se cruzó ayer con el triunviro Juan Carlos Schmid durante un panel que compartieron organizado por la Pastoral Social en la ciudad de Mar del Plata. El legislador pidió trabajar “sin hipocresía y demagogia” mientras que el dirigente de la CGT consideró que las razones de la huelga nacional hay que buscarlas en el políticas implementadas por el gobierno.

Si bien el tema del panel en el que participaron era “La deuda de la política con los pobres” no impidió que la coyuntura se colara. “No le puedo escapar a la polémica de las últimas 48 horas y no lo voy a hacer”, lanzó Bullrich y cuestionó la actitud de quienes piensan: “Nos ponemos la camiseta de nuestro partido, organización o gremio y nos olvidamos del proyecto común, y nos olvidamos de la necesidad de construir una Argentina”. El senador destacó también que “la pobreza Argentina es la falta de puentes de encuentros, puentes que están arriba de la grieta, que nos unan a través de objetivos comunes”. El triunviro esperó su turno y respondió: “No queremos destruir ninguna gobernabilidad, no queremos romper ningún puente. Reconozco que hay voluntad de diálogo pero no hay vocación de transformación: el diálogo deber ser voluntad de corregir las cosas que están mal”, dijo. El gremialista de profunda formación religiosa indicó que “nadie se pone feliz cuando tiene que desatar una medida de fuerza porque es el fracaso de la política, del diálogo, de podernos comprender. Pero es también el resultado de la tozudez de seguir con las mismas medidas”. Por último Schmid dijo que “el gobierno tiene que terminar su mandato” y planteó que no buscaba “hacer un discurso de agitación” y agregó que lo que “ha agitado esto son algunas medidas del Poder Ejecutivo”.

La frase de sindicalista provocó la reacción de Bullrich que respondió molesto que “el gobierno no es un agitador”. “Ni el presidente Macri, ni los ministros, ni la gobernadora: nadie quiere agitar, nadie está acá para agitar. No nos interesa”, agregó.