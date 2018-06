En el marco de los rumores que circulaban ayer respecto de una fuerte interna entre los jugadores del seleccionado argentino y el técnico Jorge Sampaoli, que podía derivar en la salida del entrenador y que no estuviera en el banco en el partido decisivo del martes ante Nigeria, el periodista y escritor Alejandro Dolina apuntó contra los periodistas deportivos que "se creen el Tribunal de Dios". Dolina señaló que "perder en el fútbol no es judiciable" y condenó a quienes "hacen de la derrota una cosa culposa con una pulsión descalificadora".

"Algunos han cometido desaciertos, errores, pero no actos culposos que tengan que ser perdonados por un tribunal que supuestamente son todos los periodistas deportivos en Rusia", destacó ayer a la madrugada, ante las durísimas críticas de algunos periodistas deportivos. "Actúan como fiscales morales de la Nación sobre los que tienen que responder los jugadores", arremetió ante la idea de "culpa" que buscan instalar. "No se puede hacer de la derrota una cosa culposa, no es un delito ni es una falta moral, no es un pecado", remató durante la emisión de su programa "La venganza será terrible" que se emite por la AM750.

En esa misma línea, ironizó sobre los recientes comentarios del ex jugador Óscar Ruggeri, quien había dicho que el equipo que está disputando el mundial en Rusia no lo representaba. "Se maneja con una sobriedad y trata a la gente como seres humanos", bromeó el escritor, quien antes reconoció que es parte de la labor de los periodistas analizar el juego, incluso decir que "pueden haber jugado mal" pero no "armar toda una cosa de culpabilidad, de rendir cuentas como si fuese el tribunal de Dios". "¿Están invitando a la gente que vaya a recibirlos a Ezeiza a tirarles monedas?", se preguntó.