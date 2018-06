La vicepresidenta Gabriela Michetti estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, donde se refirió a su decisión de girar el proyecto de legalización del aborto a cuatro comisiones para dilatar su tratamiento. Además de Salud y Justicia, la vicepresidenta sumó esta semana la de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, presididas por Esteban Bullrich y Dalmacio Mera, dos senadores con conocida posición antiderechos.

Además de justificar la ausencia del presidente Mauricio Macri en el acto en Rosario por el día de la Bandera (“hubo warnings que decían que podía haber disturbios”, dijo) y de lanzar críticas de cara al paro de mañana (“el problema de algunos gremialistas es que lo único que ponen en la mesa es el monto del salario”), Michetti aventuró que “todo el interior está en contra” de la legalización del aborto.

La cruzada de la vicepresidenta para dilatar la votación en Senadores consistió en sumar dos comisiones (Presupuesto y Hacienda y Asuntos constitucionales), proponer cambiar la legalización por la despenalización, ampliar la objeción de conciencia a “institucional” (cuando el proyecto contempla sólo la individual) y cuestionar el derecho al aborto como una cuestión de salud pública discutiendo su financiamiento.

En este contexto, la conductora le pidió que se explayara sobre el tema. “El miércoles estuve toda la noche sola pensando cómo lo iba a girar. Sentí entre las presiones. Los senadores representan al interior y todo el interior está en contra. Hay mucha diferencia entre el interior y las ciudades grandes. Había presiones de un lado y de otro”, respondió la vicepresidenta. “Tenía razones para mandarlo a ocho comisiones. Y del otro lado me decían ‘dos’. Estas comisiones van a trabajar en Plenario, así que no hay manera de retrasar. Es probable que en Senadores el debate tarde un mes y medio a todo lo que da. No hay ninguna posibilidad de dilatar nada”, se justificó.

Mientras tanto, las declaraciones de la vicepresidenta en la "mesaza" generaron críticas en las redes. “Esta señora siempre vota en contra de los derechos humanos. No nos olvidemos del matrimonio igualitario“, recordó Florencia de la V sobre el papel de Michetti, hace ochos años, durante el debate por la ley de matrimonio igualitario. En el mismo sentido se expresó la diputada Victoria Donda: “Creo que deberían preguntarle a @gabimichetti si no se equivocó al votar contra el matrimonio igualitario. Hoy usan argumentos del mismo tipo para estar contra el aborto legal, seguro y gratuito”

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...