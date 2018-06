Western

Alemania/Bulgaria/Austria, 2017

Dirección y guión: Valeska Grisebach.

Fotografía: Bernhard Keller.

Montaje: Bettina Böhler.

Reparto: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Waldemar Zang, Vyara Borisova, Veneta Fragnova.

Distribuidora: CDI Films.

Duración: 121 minutos.

Sala: Cines Del Centro.

8 (ocho) puntos.

Hay muchos aspectos, cuestiones sin resolver, que quedan repicando luego de ver Western , el tercer largometraje de la alemana Valeska Grisebach. Antes bien, mejor detenerse en la semántica de contraste que infiere el título del film, en tanto émulo de un mundo masculino, retratado desde la mirada femenina. Este contrasentido, en verdad, es una apuesta ética y formal que invariablemente dialoga con la historia del cine, con la inversión que significa la situación ante la cámara femenina de un mundo (de un cine) de hombres. No es una operación cualquiera, sino consciente del ámbito en el que se inscribe, dedicada a mirar con desafío, y a la vez ofrecer una lectura que dispare hacia otras consideraciones y contextos, situados, en este caso, en la frontera entre Bulgaria y Grecia.

El marco ofrecido opera desde un grupo de trabajadores alemanes -ellos dicen que hacen lo que hacen para el bienestar general, cuando no son más que operarios de patrones sin rostro‑, dedicados a su tarea entre el ir y venir con los lugareños y la fricción consecuente. Pero antes de ingresar en esta instancia, el film de Grisebach se detiene en las intimidades de este grupito de alemanes vociferantes, bebedores y más o menos fornidos. Uno de ellos es quien asoma como efigie o suerte de "hombre sin nombre", aun cuando se le reconozca como Meinhard (Meinhard Neumann). Es un émulo del cowboy de Eastwood/Leone porque poco se sabe de él, si bien las preguntas sobre su pasado no tardan en surgir mientras su semblante adusto -de rostro cincelado, a la manera de un Jack Palance‑ poco dice; por eso, mejor ver qué es lo que hace.

Desde esta marcación actoral, Meinhard compone y da síntesis al dogma hakwsiano de que el cine es acción, así que mejor dejar que la película hable desde el movimiento y casi nunca desde las palabras. El misterio rodea a Meinhard, sin certezas respecto de ese lugar del cual vino, y de una suerte de vida que se intuye traumática. Algo de todo ello comenzará a aflorar, con la guerra y la vida de soldado como señalamientos de una historia que se pretende superar pero cuyas esquirlas están a flor de piel. Curioso el caso de este hombre, justamente, cuya parquedad de palabras le harán decir, en un momento preciso, no estar a favor de la violencia.

Un contexto complejo, donde la melancolía por lo propio prevalece.

Mientras tanto, el retrato del grupo trabajador incluirá los lugares acostumbrados al regodeo sexual de la palabra, tendiente a encontrar asidero en un ideal de mujer compartido y maleable de acuerdo con el deseo de cada uno, mientras se escamotea la verdad homoerótica del asunto. La plasmación de estos matices, inherentes, surge de manera despiadada así como cuidadosa por parte del film. Por su parte, Meinhard -el cowboy/soldado‑ domará un caballo e ingresará a la vida de un pueblo de bar solitario y lugareños algo díscolos. Allí sabrá labrar, con paciencia, los hilos de la historia.

Es por todo esto cómo Western encuentra filiación estética en el género cinematográfico que inevitablemente evoca. Relee sus lugares comunes pero con el horizonte puesto en Europa, mientras provoca una ósmosis que adscribe a una mirada problemática, en donde la cercanía y lejanía entre lugareños y forasteros se tocan a partir de un lenguaje de señas, como referencias a un cine primario (y verdadero), por encima de la división entre idiomas. Es gracias a esta economía de gestos cómo Meinhard podrá entablar vínculos cercanos, hasta llegar a situaciones bien íntimas que esquivan la supuesta necesidad de la palabra y apelan a la sencillez compleja de los sentidos. Las miradas ofician como fundamento. Pero ojo, tampoco es todo lo que a simple vista parece.

Para llegar a este punto de confianza ganada -con contrapunto inevitable entre los propios, que verán a Meinhard con saña y sospecha‑ habrá de surcarse una noche en auto con gente que no se conoce, quienes podrán oficiar de ayuda o de grupo adicto a la diversión malsana. Ese clima enrarecido es uno de los aciertos del film, porque logra establecer un ánimo en alerta al espectador. Habrá que tenerlo presente porque, una vez ganado el clima calmo, nada será demasiado fácil o previsible. Es por todo esto que son varias las dudas que queden enquistadas tras ver el film.

Si el cowboy es ese personaje que llega de ningún lugar y se dirige, tras la tarea cumplida, a ningún otro; Meinhard no cumple del todo con esta faena. Sí se le escuchará decir que él es libre, mientras se rodea del grupo familiar que le recibe (tras una disputa equivocada, otro episodio que suma inestabilidad). Si la familia es el retén, Meinhard sería el héroe andante, capaz de haber trascendido ese lugar de freno; pero se agregan otras situaciones, que le descubren malherido por ese mismo vínculo, cuidadosamente situado en la nebulosa de su pasado. Es éste, seguramente, el meollo de la no‑resolución que Western plantea, cuando Meinhard sea increpado por algunos hostiles pero también -desde la palabra‑ por quien le merece el afecto. La sospecha queda. Así como en el desenlace que proponía Thomas Vinterberg con La cacería .

Acto seguido, el cowboy de rostro ceñudo seguirá estoico, pero con el cuerpo en procura de asimilar movimientos de un baile que le resulta ajeno, por fuera de su manera de ser. (El baile del pueblo, otro episodio que dialoga con el género western, así como la disputa que los pueblos sostienen sobre las maneras de administrar el agua). Meinhard tal vez esté quebrado por dentro, pero desde hace bastante, con el horizonte puesto siempre más allá, en procura de escapar de un dolor que no cesa. Sin embargo, el movimiento final del (anti)héroe es el de retraerse, quedarse, desamparado entre propios y ajenos. Situado en una frontera que es personal y émulo mismo de la situación social. Con este gesto, la película de Valeska Grisebach da cuenta de un contexto complejo, en donde la melancolía por lo propio prevalece (aquí, el rol de Vyara Borisova, quien ha supo vivir fuera de su pueblito, pero la matriz del terruño le puede, ¿qué lugar ocupa en ella Meinhard?) junto al recelo ante quien no se adecue a ninguna de las partes, aun cuando (o a propósito de esto) dictámenes políticos y militares le hayan destinado a conflictos bélicos. ¿Asesinaste?, le preguntan a Meinhard. Él cierra su boca, de eso no se habla. Y hace bien: ¿es posible hablar, poner palabras, al horror?