Con un pañuelazo en las escalinatas del Parque España, la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reclamará este martes que el Senado de la Nación apruebe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La manifestación federal será simultánea con otras provincias, y en Rosario está convocada para las 17. Al mismo tiempo, con una lucha de 13 años por el aborto legal, la Campaña manifestó un fuerte rechazo al envío del proyecto, que ya tiene media sanción, a cuatro comisiones del Senado por parte de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que ven como una maniobra dilatoria del tratamiento. "Es muestra de su firme oposición personal al tratamiento de una ley que modificará sustancialmente las condiciones de vida y reconocerá un derecho humano de las mujeres y personas gestantes", expresaron en un comunicado. Mabel Gabarra, referente de la Campaña, les pidió a los senadores y senadoras indecisos que vean las exposiciones de los ex ministros de Salud de la Nación, y de rosarinos, como el titular de Salud Municipal, Leonardo Caruana, en la previa del debate en Diputados. También les reclamó votar dejando de lado opiniones personales.

"No aceptaremos dilaciones en el tratamiento", aseguraron desde la Campaña. En estos días se busca acercar argumentos a los senadores y senadoras, sobre todo a los santafesinos Omar Perotti y Carlos Reutemann, para que voten a favor de la legislación. La única senadora provincial que ya adelantó su voto a favor es María de los Angeles Sacnun. Entre los alegatos más destacados apuntaron a que "se debe responder al reclamo de la ciudadanía y no a cuestiones personales", reclamó Gabarra. También fundamentó que el voto de los legisladores santafesinos debe ser positivo teniendo en cuenta el caso de Ana María Acevedo; y tomar como ejemplo Rosario cuya política pública en atención del aborto no punible en centro de salud permitió reducir la mortalidad materna. En lo particular, recordó que el peronismo "siempre amplió derechos".

Gabarra también habló del giro de la iniciativa que viene desde la Cámara de Diputados con media sanción, a cuatro comisiones en la Cámara Alta. Asimismo, mencionó una cuestión puntual de la que habla Miguel Pichetto, del bloque en el Senado Argentina Federal, en su impugnación a la decisión de Michetti. "Es una trampa, porque si se hace un plenario de comisiones para votar un dictamen que vaya al recinto, tiene que tener 45 legisladores, dos tercios del Senado, es una mayoría absolutamente privilegiada, para que vaya al recinto", se quejó Gabarra sobre el requerimiento de una mayoría especial.

Además, desde la Campaña le recordaron a los senadores y senadoras que "un millón de personas se expresó en las calles los pasados 13 y 14 de junio", cuando Diputados le dio media sanción a la ley. Y consideraron que el giro a cuatro comisiones es "una maniobra antidemocrática". "Cada día que pasa el Estado argentino sigue condenando a las mujeres a ser penalizadas y a llegar a la práctica del aborto de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud", acusaron.

Carta. En tanto, en una carta a Perotti, otra de las referentes de la Campaña, Viviana Della Siega, planteó que como santafesina sabe "de sus aspiraciones a gobernador de la provincia", y lo instó: "No nos pida el voto a las mujeres peronistas si antes no nos da su voto para la legalización del aborto, si antes no defiende los derechos de las mujeres".

En la nota, agrega: "Como afiliada justicialista le pido que considere estos argumentos. No sé cuál es su posición, pero como representante de miles de ciudadanas santafesinas, es a nosotras a quienes debe dar su voz al momento de sancionar una ley. Puedo asegurarle que durante estos 13 años pudimos detectar cómo un altísimo porcentaje de la sociedad aprueba la despenalización y la legalización del aborto. Se ha suscitado un cambio notable a partir de poder hablar de un tema que era un verdadero tabú y explicar el por qué de nuestro proyecto", expresó.

Entre otros argumentos, apunta que la provincia tiene en su historia el caso Acevedo que "muestra que cuando criterios religiosos se anteponen a los médicos y a los de respeto a los derechos humanos, se culmina en la muerte de una joven madre de tres hijos. Por preservar un feto se termina con la vida de una mujer y se deja huérfanos a tres niños. Con la criminalización del aborto, se mueren mujeres jóvenes, pobres y la mayoría de ellas con varios hijos. Todas muertes evitables", señaló Della Siega en su carta.

Y aclaró: "La penalización no disuade a las mujeres de abortar. Hasta el cansancio hemos dicho que sólo genera una desigualdad tremenda por clases sociales. La legalización no promueve el aborto, sólo asegura que se pueda realizar en condiciones dignas para todas las mujeres. Está demostrado en el mundo que, en los países donde se legalizó, disminuye el número de abortos porque al efectuarse en un centro de salud la mujer se retira con un método anticonceptivo adecuado. No pensamos en el aborto como un método anticonceptivo".

También escribió que "las mujeres abortan desde siempre, por múltiples razones que nadie tiene el derecho de ponderar y juzgar. Al no poder decidir sobre lo más íntimo y personal que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿sobre qué realmente podemos decidir? Nos transformamos en cuerpos tutelados en clara discriminación con respecto a los varones. La legalización del aborto es una cuestión de salud pública, de democracia, de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Todas cuestiones que hacen a la esencia del peronismo", remarcó.