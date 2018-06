"Si alguien está pensando en elecciones desdobladas, tiene que estar dispuesto a encarar un proceso de negociaciones que desemboque en la modificación de la ley electoral santafesina", dijo el diputado provincial del peronismo Luis Rubeo. En rigor, nadie habló oficialmente de separar los comicios a gobernador de los de intendentes, jefes comunales y concejales para el año que viene; pero es cierto que muchos lo están analizando desde el punto de vista de las conveniencias políticas, como para favorecer frentes cruzados y alianzas que no necesariamente dependan de los acuerdos con alguna fórmula o listas provinciales.

Las elecciones nacionales y las provinciales se hacen en forma separada por ley, pero el gobernador tiene la facultad de elegir las fechas y con un decreto puede llegar a poner los dos comicios muy cerca uno del otro. Lo que no puede hacerse por decreto es desdoblar las propias elecciones provinciales para separar las distintas categorías. La Ley de Boleta Unica en Santa Fe ya de por sí separa los distintos cargos electivos, pero todos los niveles se votan juntos en un mismo acto electoral, en un mismo día.

Para Rubeo estas cuestiones dejan en claro que "no tendría sentido consagrar un único sistema electoral en una futura reforma constitucional", como se especuló en las negociaciones que tuvieron lugar en los últimos meses en torno del proyecto reformista del oficialismo santafesino. "Los sistemas electorales son muy coyunturales, evolucionan, mejoran o no tanto, pero cambian de acuerdo con las circunstancias. No podemos atarnos a un sistema de elecciones que quede fijo en una Constitución", opinó el legislador rosarino.

Las elecciones provinciales desdobladas están en los cálculos de algunos sectores del peronismo y también del socialismo. Observan ambos que la situación podría favorecer el armado de frentes políticos‑electorales sin tener que atarse a las referencias provinciales. Por ejemplo: hay sectores del peronismo rosarino que no tienen inconvenientes ‑al contrario‑ con la candidatura a gobernador de Omar Perotti. Pero saben que si quieren sumar algún sector socialista en los acuerdos electorales para Rosario, estos grupos socialistas no acuerdan con senador nacional oriundo de Rafaela y viceversa. Con lo cual, separando las elecciones, cada categoría electoral quedaría atada a su suerte sin necesidad de pronunciarse sobre las candidaturas provinciales ni ser impugnados por éstas.

Pero además de la necesidad de reformar la ley electoral de la provincia, aparecen otros inconvenientes. "Ya de por sí el año que viene vamos a tener que votar cuatro veces, sin contar el caso de que haya también un hipotético ballotage que, como viene la cosa, parece lo más seguro", dijo Rubeo. Y agregó que si a este abultado cronograma electoral le sumáramos "dos elecciones más (las primarias abiertas para intendentes y concejales y las generales para la misma categoría realizadas en forma desdoblada) tendríamos que votar prácticamente todo el año 2019", razonó el diputado que sabe que la sociedad no está precisamente buscando más elecciones sino más soluciones a sus problemas cotidianos.

Como casi siempre ocurre, los sistemas electorales conocidos hasta aquí no buscan simplificarle el trámite al votante sino que generalmente pretende solucionarle algunos problemas estructurales a la política y a los partidos que se esfuerzan por alcanzar acuerdos para renovarse en cada elección y no siempre lo logran.