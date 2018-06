El líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, redobló hoy las críticas contra el Gobierno y cargó también contra la cúpula de la CGT, en medio del paro nacional de 24 horas que lleva adelante la central obrera, al sostener que no hay posibilidad de diálogo entre las partes. "El paro es contundente, hay una realidad que no se puede ocultar", expresó Moyano, quien agregó: "No se puede esperar mucho de este Gobierno; ellos nos han llevado a esta situación extrema, de hambre y ellos mismos nos dicen descaradamente que está todo mejor y eso le da más bronca a la gente". En declaraciones a Radio 10, el líder gremial manifestó que "a este Gobierno le es muy difícil traer soluciones, porque se han entregado al FMI. No es un co-gobierno, es un gobierno del Fondo". Asimismo, apuntó contra los máximos responsables de la central sindical: "Esperemos a ver qué hace la CGT; ellos hablan de diálogo, pero ¿para qué? ¿para llegar a la situación en la que estamos hoy? Es una tomada de pelo; espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, sino todos los esfuerzos y sacrificios que se hacen para una medida importante no van a servir para nada". Moyano también apuntó contra el asesor ecuatoriano de la alianza gobernante, Jaime Durán Barba: "Sigue hablando pavadas; yo lo castigaría sacándole la tintura, que es lo único que puede mantener. Ellos no han pasado nunca necesidades y no saben lo que es que a la gente le falte un plato de comida".