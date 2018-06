La adhesión al paro en la ciudad de Santa Fe fue importante. La ausencia de transporte público de pasajeros resultó determinante. El acatamiento de la UTA resultó casi total; no se vieron circular colectivos urbanos ni de corta y media distancia. La terminal registró poco movimiento durante la mañana, y si bien algunos taxis y remises trabajaron, el dato distintivo fue la falta de pasajeros. "Yo soy dueño del coche", dijo uno de ellos a El Litoral . "Otros no son propietarios y también están manejando hoy porque lo necesitan, pero no hay pasajeros. Prácticamente no hay gente circulando", completó el hombre. El sindicato que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio también tuvo fuerte incidencia; prácticamente no despacharon combustible. La decisión de los gremios estatales ATE y UPCN de sumarse a la medida resintió severamente la atención en las oficinas públicas. Casi no hubo actividad en Casa de Gobierno, sedes ministeriales provinciales y el municipio. Lo propio pasó en los hospitales. Tanto en el Iturraspe como en el Cullen predominaban los afiches bloqueando las ventanillas de atención al público. En las escuelas no hubo clases. Más allá de la decisión de Amsafé y Sadop de parar, la falta de transporte derivó en que muchos establecimientos privados desobligaran a sus alumnos. Sí fue normal la actividad tanto en los tribunales provinciales como federales. En el sector comercial se dio quizá la situación más dispar. En el microcentro y peatonal San Martín fue más marcado el cierre de los locales. En otros lugares, como las avenidas comerciales del norte de la ciudad, el acatamiento y la actividad se dividieron prácticamente en partes iguales.