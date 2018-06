Un grito que se hizo escuchar

El reclamo para cambiar el rumbo del modelo económico del gobierno nacional, en el marco del paro decretado por la CGT con la adhesión de las dos CTA, se escuchó fuerte ayer en Rosario donde el acatamiento fue total. Unas 10 mil personas, según estimaron los organizadores, recorrieron las calles céntricas de la ciudad y llegaron hasta la sede de la Ansés, en Sarmiento y Rioja, donde se realizó el acto central convocado por el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) y el Movimiento Sindical Rosarino (MSR). En sus discursos, los dirigentes apelaron a la unidad y también a la necesidad de seguir en la calle para profundizar el plan de lucha, un mensaje por elevación a las centrales obreras nacionales. "Estamos obligados como militantes de una causa de llevar nuestra voz a aquellos que todavía están distraídos y le siguen dando crédito a este gobierno, que si hay algo que le molesta es que estemos todos los trabajadores en la calle", enfatizó Alberto Botto, titular de Luz y Fuerza y secretario General del MSR.

Miles de personas desafiaron ayer el frío y se concentraron en los diferentes puntos del centro de la ciudad elegidas por las organizaciones para luego marchar hasta la sede la Ansés. Los trabajadores de la repartición estatal aprovecharon para pegar varios carteles: "Cobardes, la crisis de Macri la pagan los jubilados". Por las calles, se escuchaban las consignas contra el Presidente, como el infaltable el hit del verano.

Mientras las columnas se iban acomodando por calle Rioja, el secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, y ex diputado provincial, Oscar Daniele, leyó el comunicado elaborado por los gremios que integran el MOS y el MSR. "Frente a las políticas económicas del gobierno nacional que ha decidido profundizar y que expresan un claro plan de ajuste, endeudamiento y empobrecimiento de millones de trabajadores, junto a la destrucción del mercado interno, la producción y el empleo, estamos convencidos de que es nuestra obligación hacer oír la voz del conjunto del movimiento obrero y exigir al gobierno de Mauricio Macri un cambio radical de las políticas y medidas económicas que está llevando a cabo y que hipotecan el presente y el futuro de los argentinos", rezaba el texto.

Para el titular de Correos, Walter Palombi, Rosario es "la capital del paro y la movilización", y desde lugar exigió a las centrales obreras "un plan de lucha con más paros y más movilizaciones". El sindicalista, quien ayer fue el primer orador del acto, subrayó: "Este es un modelo que nos excluye y hay que combatirlo, tenemos que estar todos juntos para derrotarlos".

El actamiento al paro se hizo fuerte en el centro.

Debajo del escenario, escuchaban atentamente los discursos los legisladores nacionales Marcos Cleri y Lucía de Ponti, junto a los concejales Roberto Sukerman, Norma López y Eduardo Toniolli. También estuvieron los diputados provinciales Rubén Galassi y Alicia Gutiérrez, mientras los concejales Juan Monteverde, Caren Tepp, Pedro Salinas y Eduardo Trasante acompañaron la movilización con los militantes de su espacio político.

"Decían que era un paro dominguero, vengan a ver la gente que se juntó en Rosario", lanzó el titular de Sadop, Martín Lucero. "Estamos cansados de este gobierno de mentirosos y que tiene a Jorge Triaca como el peor Ministro de Trabajo desde el regreso a la democracia. No vamos a regalar de vuelta el país al FMI. Tienen que saber que el motor de la economía no es el campo, no es la Bolsa, somos los y las trabajadoras", agregó.

Además de la lectura de un centenar de adhesiones enviadas por organizaciones políticas, sindicales y sociales, el locutor destacó la presencia en el acto de Juan José Sisca, de Apymes, y Juan Milito, de Almaceneros, integrantes y referentes de la Multisectorial contra los Tarifazos.

"El pueblo quiere dignidad y estamos mostrando cuál es el camino, con uno de los actos más grandes para repudiar las políticas de ajuste", señaló Pablo Juncos, titular de la CTA de los Trabajadores. Para la titular de Amsafé provincial y Ctera, Sonia Alesso, el de ayer se constituyó en un "parazo nacional contra el ajuste". La dirigente destacó: "El gobierno de Mauricio Macri nos ha juntado a todos, y en esta hora es fundamental la lucha en la calle y la organización". Además, afirmó que muchos chicos vuelven a los comedores escolares porque sus padres perdieron el trabajo y viven en la pobreza. "Por ellos tenemos que seguir en la calle, es el camino que nos lleva a profundizar la unidad", arengó.

Finalmente, Botto pidió a los legisladores nacionales que "no sigan convalidando el saqueo que estamos sufriendo todos los argentinos. Esta situación no da para más, por eso estamos acá, dando nuevamente desde el interior del país un ejemplo de por donde tiene que pasar la lucha". En ese marco, se dirigió a los dirigentes de las organizaciones a nivel nacional: "Este tiene que ser el comienzo de un plan de lucha sostenido para echar definitivamente a todos los que vienen a poner en riesgo el futuro de nuestras familias".