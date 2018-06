La expectativa generada por la conferencia de prensa de Jorge Sampaoli previa al encuentro de hoy frente a Nigeria excedía la habitual inquietud por la conformación del equipo titular y el análisis táctico del rival. El técnico de la Selección Argentina era esperado para aclarar algunas de las situaciones que se generaron en torno de la intimidad del plantel en las horas y los días que siguieron a la derrota ante Croacia, en Nizhny Novgorod.

El entrenador, que estuvo acompañado por Franco Armani en la rueda de prensa ofrecida en el estadio de San Petersburgo, no quiso referirse a la tensa situación que vivió esta semana, plagada de rumores sobre una crisis entre los jugadores y el cuerpo técnico, que el domingo reconoció Javier Mascherano al contar que los jugadores le expresaron al DT sus diferencias para “no jugar con incomodidad” ni “ser hipócritas”. “La semana fue de menor a mayor. No puedo aclarar situaciones que desconozco y no existen”, afirmó Sampaoli. .

Respecto de todo lo publicado en las redes sociales expresó: “El mundo virtual te hace una persona descartable cuando perdés un partido, mientras en el mundo real las cosas se dicen de frente”. Y cuando se le pidió que se explayara acerca del contenido de la charla con los jugadores, dijo: “Todo lo charlado en una reunión privada es privado”.

Para el seleccionador, el decisivo partido con Nigeria será un punto de inflexión para Argentina, tras un decepcionante inicio del Mundial con un empate ante la novata Islandia y la derrota por 3-0 ante Croacia. “Tengo la confianza y la seguridad de que mañana (por hoy) Argentina empieza a vivir este Mundial de otra forma. Argentina va ir por todo y va a dejar todo lo que tenga para conseguir la clasificación, de eso estoy convencido”, subrayó.

Sampaoli anticipó que será “un partido trascendente porque abre las posibilidades para ambas selecciones para pasar a segunda ronda”. “Las dos naciones van a hacer lo posible para clasificar y eso genera que el duelo sea muy atractivo”, señaló.

Nigeria “tiene jugadores muy relevantes, con mucha experiencia”, advirtió el entrenador, al marcar además que en los segundos tiempos cuenta con una “una diferencia física con capacidades superiores y eso lo hace un equipo muy difícil”. “Además es de esos equipos impredecibles que no te dan parámetros reales porque juegan con mucha libertad, sin ningún tipo de presiones, porque nada los acompleja”, evaluó.

“Esperamos que, por el bien de Argentina, Leo Messi toque más balones que en el partido anterior”, expresó Sampaoli, quien no quiso confirmar el equipo titular porque aún no se lo comunicó a los jugadores. “Si jugaran los históricos la explicación sería que es un momento muy delicado en el cual llegamos a este partido y sería más lógico que lo afronte un jugador con más experiencia en este tipo de competencias. Puede ser el aspecto histórico, posicional o que no tenga merma de rendimiento”, sostuvo cuando se le pidieron precisiones y se le mencionó el equipo visto en los ensayos.

“El jugador que juegue mañana va a tener la obligación de dejar hasta la última gota de transpiración para que Argentina pase a la siguiente fase”, subrayó Sampaoli. “Mañana estoy seguro que van a ver la mejor versión de Argentina en este Mundial”. “Tenemos como meta ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana se juega el primero”, destacó.

La seriedad de Armani. El arquero de River, que hoy tendría su debut en el arco de la Selección, no cambió la seriedad de su rostro en toda la conferencia. Ante la consulta acerca del ánimo del plantel fue muy parco. “Estamos muy bien. Tenemos esta oportunidad y estamos todos mentalizados en que podemos conseguir la clasificación”, expresó, para luego referirse a su probable titularidad: “Todavía no está definido el equipo, pero si llega esta oportunidad hay que estar preparado. Yo me siento un arquero capacitado”.