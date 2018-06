“Aunque sea una niña bien voy a votar por ya sabes quién”, canta una joven a ritmo de reggaetón en un videoclip que alude a Andrés Manuel López Obrador. También hay videos en favor de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, todos con un claro objetivo: llegar a los votantes más jóvenes. No es una sorpresa, puesto que representan al menos el 40 por ciento del padrón electoral, unos 40 millones de jóvenes entre 19 y 36 años que votarán en las elecciones del 1 de julio en México. Muchos de ellos elegirán presidente por primera vez. “Creo que somos esa generación que en estas elecciones puede alzar la voz”, dijo Paola Flores. Tiene 24 años y pertenece a la llamada generación “millennial”, considerada por muchos como una generación apática e indiferente, especialmente hacia la política. Flores no opina lo mismo y a su corta edad decidió postular de forma independiente a una diputación en el Congreso de Jalisco, estado del oeste de México. “Nos han dicho que los millennials somos una generación desinteresada. Eso es totalmente falso. Simplemente no hemos encontrado las maneras de poder incidir”, manifiesta. .