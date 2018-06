La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció que la Policía de la Ciudad ingresó al Rectorado de la UBA "violando la autonomía universitaria", reprimió y tiró gases lacrimógenos contra los estudiantes que mantenían una toma pacífica del edificio para denunciar el fraude que varias organizaciones estudiantiles advirtieron desde el sábado pasado contra sectores ligados a Franja Morada, espacio que representa a Cambiemos dentro del claustro.

Un video subido en la cuenta oficial de la FUBA muestra cómo la Policía de la Ciudad llegó hasta la puerta del Rectorado y avanzó contra algunos estudiantes que se encontraban afuera. Inclusive se observa cómo uno de los jóvenes es pateado en el piso por uno de los uniformados.





La toma pacífica del Rectorado formaba parte de las acciones de protesta que impulsaron los centros de estudiantes de distintas facultades para denunciar el fraude. Más temprano, el desplazado presidente de la FUBA, Julián Asiner, ofreció una conferencia de prensa para difundir "las evidencias" del fraude. De la conferencia participó la delegada de Nuevo Encuentro María Luz Assman, cuyo nombre fue falsificado para alcanzar quórum en el Congreso impulsado por Franja Morada.

"El Congreso organizado en la Faculta de Odontología por varias organizaciones, encabezadas por Franja Morada, y otros grupos ligados al rector de la UBA, Alberto Barbieri, no fue convocado por esta federación sino por una Junta Representativa ilegítima, que no tuvo quórum para sesionar, no logró reunir a la mayoría de los delegados, que es lo que nuestro estatuto exige para renovar la conducción", subrayó Asiner esta mañana.