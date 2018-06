El monumento a la alegría

Cientos de personas desataron ayer su alegría en el Monumento a la Bandera tras el pase a octavos de final de la selección argentina en el Mundial de Rusia. En el sitio elegido tradicionalmente por los rosarinos para festejar las conquistas futboleras prevalecieron los jóvenes que no pararon de cantar y saltar en la zona del mástil, pero también se acercaron muchas familias que no quisieron perderse la celebración. No faltaron las pelucas y las caras pintadas de celeste y blanco, los bombos y las cornetas para acompañar los cánticos, que incluyeron dedicatorias a chilenos e ingleses. Después de pasar de ronda agónicamente, la gente en el Monumento pidió la copa cantando: "Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar".

Los vendedores de camisetas, banderas y cornetas celestes y blancas, también pudieron festejar después de una semana floja, acorde con el rendimiento del equipo dirigido por Jorge Sampaoli que finalmente logró clasificar al vencer a Nigeria por 2 a 1. "La alegría no me la saca nadie", dice Matías, mientras ofrece las camisetas de la selección a 250 pesos, un poco menos del precio que aconsejó su abuelo que no pudo llegar hasta el Monumento. "Se va a enojar, pero no me importa", se ríe el vendedor que también ofrecía banderas a 100 pesos y cornetas a 50.

Alrededor del mástil, un grupo de jóvenes cantaó las clásicas consignas. "El que no salta es un inglés", gritaban. "Un minuto de silencio para Chile que está muerto", vociferaban otros, mientras los automovilistas que pasaban por avenida Belgrano tocaban bocina. Los que habían llegado al Monumento apenas terminó el partido intercambiaban mensajes y mandaban selfies a familiares y amigos, invitándolos a sumarse a la fiesta.

"Volveremos a ser campeones como en el 86", gritaban en el pogo otro grupo de pibes que no habían nacido cuando Diego Maradona levantó la copa en México. Lo cierto es que todos festejaban con ganas, al ritmo de los redoblantes y las cornetas. La llegada de los vendedores de cerveza activó aún más los cánticos.

Cuando llegaron las cámaras de la televisión muchos quisieron dejar su testimonio. Lucero y Federico decidieron venir desde barrio Belgrano con sus hijas Yamila y Giuliana para celebrar el pase a octavos de final. "Va a estar difícil contra Francia pero estoy seguro de que vamos a ganar", dijo Federico. Mientras se iban pasando el mate cuentan que las nenas no fueron a la escuela para quedarse a ver el partido en la casa. Ellas sonríen cómplices y después se ponen a saltar al ritmo de las canciones. Al menos por un rato, la alegría también fue rosarina.