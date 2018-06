La ley actual para personas privadas de la libertad indica que los niños y niñas que permanezcan con sus madres en prisión solo podrán hacerlo hasta cumplir los 4 años. En esa instancia, se espera que la familia se haga cargo de los menores hasta el cumplimiento de la pena de la madre. Caso contrario, la Subsecretaría de Niñez intervendrá con la institucionalización de los hijos e hijas, hasta que la mujer pueda salir. El caso se dio en los últimos días con la interna R., a quien le quedan nueve meses para cumplir una condena por robo calificado. La desesperación de la mujer por ser apartada de su hijo surgió ante la "imposibilidad" que planteó su familia para cuidar del niño -ya que tienen otros cuatro nietos a cargo-; y porque el padre del chico dejó demostrada una "ausencia ya larga". A instancias de la fiscal Cristina Herrera, la jueza de Ejecución Penal, Luciana Prunotto, optó por darle prisión domiciliaria a la madre -pese a que en su proceso penal tuvo incumplimientos‑ para que hoy pase el cumpleaños de su hijo en casa, y que allí termine de cumplir su condena. "Se trata de proteger el interés superior del niño", expresa el fallo.

"La interna podrá retener a sus hijos menores de cuatro años. En lo posible, se procurará la concurrencia de los niños a un jardín maternal a cargo de personal especializado". "Al cumplirse la edad fijada, si el progenitor no estuviera en condiciones para hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial y administrativa", rezan los artículos 119 y 121 del Reglamento decretado en 1996.

Frente a ello, a la jueza de Ejecución tuvo que analizar la situación, en la que tenía dos alternativas. "La opción de que el menor permanezca más tiempo del que la ley habilita no es competencia de este juzgado", expresó la magistrada, quien dijo "no tener el poder de decisión sobre el menor", pero sí poder tomar decisiones sobre la pena de la interna. Si bien el fallo aclara que la jueza podría haber declarado inconstitucional el artículo de la ley relacionada a los hijos, optó por la domiciliaria para su madre. "Determinar que un menor permanezca prisionizado más tiempo que el que la ley indica tiene que ser la última posibilidad", señaló.

Si bien entendió que la domiciliaria no le correspondía a la mujer por una "situación de irresponsabilidad", consideró que "el cuadro de análisis ha cambiado ya que se presenta una nueva situación: el 27 de junio (por hoy) su hijo deberá abandonar la prisión, ser separado de su madre y por la imposibilidad puesta en evidencia de la familia y la ausencia ya larga del padre, será entregado a personal de la Subsecretaría de Niñez". En ese contexto, fundamentó que la domiciliaria "es lo mejor para el menor". Para la magistrada, "no se trata de un derecho para la interna, sino un instituto que busca proteger al llamado interés superior del niño". Y agregó: "Hoy las opciones en juego me llevan a entender que la mejor alternativa para el niño es seguir junto a su madre y ello solo puede ocurrir otorgando a ella la domiciliaria". En ese sentido, eligió "darle la oportunidad" a la mujer.