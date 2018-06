Ayer a las 13.30, el salón Arturo Illia del Congreso Nacional estaba repleto de pañuelos verdes. Senadores, diputados, integrantes de colectivos feministas y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se sumaron a la conferencia de prensa convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para exigir que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reciba un “tratamiento sin dilaciones en el Senado, que se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados” y que se acuerde una fecha para la votación en el recinto. Finalmente, por la tarde, se dio a conocer que el dictamen se firmará el 1º de agosto y la votación tendrá lugar siete días más tarde. Durante la conferencia, senadoras y representantes de la Campaña rechazaron la decisión de Gabriela Michetti de girar la iniciativa a cuatro comisiones: Salud, Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

“Desde la Campaña Nacional por el derecho al aborto pedimos que (el proyecto) sea tratado en dos comisiones. Primero, en Justicia y Asuntos Penales y, segundo, en Salud. Tenemos la esperanza de que se escuche a la sociedad, que se manifestó masivamente el 13 y 14 de junio. Tenemos la esperanza de que ese millón de personas siga resonando también en esta cámara”, expresó al comenzar la conferencia Marta Alanís, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al finalizar su exposición, que cerró con aplausos y el ulular de los presentes, la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir expresó su solidaridad con el Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, “que tuvo que interrumpir la actividad en Tandil porque fue agredido” y con “todas las compañeras que han sufrido amenazas y agresiones”.

La senadora Norma Durango, del Partido Justicialista de La Pampa, subrayó el papel pionero que tuvo su provincia al legislar derechos para las mujeres y recordó que fueron los primeros en aprobar la ley de Procreación Responsable. “Quiero decirles que yo estoy a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No estoy a favor del aborto. Y esto hay que aclararlo, porque esta ley no va a obligar a nadie a hacerse un aborto. Esta es una ley que va a permitir que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo legalmente, acompañadas por un Estado”, expresó la senadora. “Quiero decirles también que como legisladora de la Nación no puedo legislar sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo pienso, sino que quiero legislar sobre lo que realmente se necesita. Y lo que se necesita es una política de salud pública”, concluyó.

Nancy González, senadora de Chubut por el Frente para la Victoria, expresó su preocupación con el giro del proyecto a cuatro comisiones. “Realmente creemos que es totalmente innecesario el giro a Presupuesto y Asuntos Constitucionales”. González encomendó investigar sobre “las complicaciones que tenemos hoy en día con los abortos clandestinos: los gastos que tenemos en la salud pública en la actualidad y los gastos que tendríamos si esta ley se aprobaría”. Con esos datos realizó un informe, que subirá a la web, para que “esté a disposición de todos”, en el que revela que si se aprueba la ley habrá “un 50 por ciento menos de gasto en la salud pública. Y, si nos convertimos en fabricantes de la pastilla, ese gasto sería de un 68 por ciento menos”. Sobre el final de su discurso, González interpeló a la vicepresidenta: “El pueblo nos votó para que seamos responsables, señora Michetti. La vamos a acompañar en todo lo que sea legal, pero no en lo que sea ilegal”.

“Como funcionarios públicos debemos dar una respuesta a la sociedad. Rápido”, dijo Pamela Verasay, senadora de UCR de Mendoza, quien consideró que el debate en la cámara alta debe “ser profundo, con mucho respeto”. “Como funcionarios públicos no podemos seguir siendo cómplices de algo que está pasando. Es nuestra responsabilidad darle una respuesta a las mujeres en materia sanitaria”, agregó.

“¡Al fin, alguien lo dijo!”, dijo una joven del público en medio de los fuertes aplausos que recibió María de los Angeles Sacnun, senadora de Santa Fe por el Frente Para la Victoria, al comenzar su exposición: “En primer lugar, en cuanto al giro a la Comisión de Presupuesto, creo que tenemos que plantear que cuando se habla de un proceso de ampliación de derechos no podemos hablar de gastos. Tenemos que hablar de inversión”. Sacnun consideró que la Comisión de Presupuesto “no tiene absolutamente nada que ver en este debate”. Y agregó: “Si admitimos que cualquier inversión en materia de salud puede significar realizar un debe y un haber, como si se tratara de un gasto la inversión en salud pública, dejaríamos sentado un precedente que sería muy negativo no solo para el Poder Legislativo de la Nación sino también para el conjunto de la sociedad”.

Sancun consideró que tampoco corresponde el giro a Asuntos Constitucionales porque, con el fallo F.A.L., “la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ya ha interpretado las cuestiones constitucionales y los parámetros que establece nuestra Carta Magna”. Para la senadora, el proyecto solo debe ser girado, en primer lugar, a la comisión de Asuntos Penales, “porque debemos debatir la penalización, porque no puede ser que el Estado les responda a las mujeres con el Código Penal en la mano”. Y, en segundo lugar, a la comisión de Salud “porque sin lugar a dudas es un tema de salud pública”.

Anabel Fernández Sagasti, senadora de Mendoza por el FpV, también rechazó el giro a cuatro comisiones: “El artículo 89 del reglamento del Senado establece que los proyectos deben ser girados a una comisión. Y en caso de que sean temas complejos a más comisiones: o sea, dos”. Explicó que, por ese motivo, desde el bloque del Frente para la Victoria y el Argentina Federal “hemos observado la ampliación del giro porque, además de una cuestión política, hay una cuestión reglamentaria que se está violando”.

“Quiero saludar y felicitar a las mujeres que hicieron vigilia durante casi 24 horas”, dijo la correntina Ana Almirón, del FpV, sobre el final de la conferencia. Luego de los gritos que festejaron su comentario, agregó: “También quiero hablarles a esas mujeres que están en contra de este proyecto. Quiero decirles que a partir de esta media sanción se va a convertir en ley y las mujeres van a ser un poquito más libres y un poquito más iguales. Eso es lo que estamos haciendo ahora, rompiendo ese sistema que nos fue impuesto”.

La actividad, que cerró con una foto y el grito masivo “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, contó con la presencia del senador de Cambiemos Humberto Schiavoni y los diputados Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Romina del Plá, Miguel Bazze, Karina Banfi, Silvia Lospennato, Marcelo Wechsler, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Nathalia González Seligra, Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra. También fueron a sumar su apoyo las actrices Lola Berthet, Julieta Ortega y Catherine Fulop.

Informe: Azul Tejada.