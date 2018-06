Los abogados del ex vicepresidente Amado Boudou pidieron su absolución y señalaron que la acusación por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica carece de pruebas. El alegato se realizó en los tribunales de Comodoro Py donde los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort señalaron que la acusación “no probó lo que tenía que probar”, que es que Boudou se interesó a través de su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, por la compra de Ciccone. El ex vice estuvo presente en la sala, donde sus abogados insistieron en el reclamo de la nulidad del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA) y que se aparte del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante. Según sostuvo la defensa, la OA leyó su alegato, algo que no está permitido por el Código Procesal Penal. Respecto a la UIF, que solicitó que en caso de condena a Boudou vaya preso de manera inmediata, reclamó se la aparte como querellante porque no pidió condena por lavado de dinero, cuyo delito se encarga de investigar el organismo. “Las acusaciones se basaron en la relación de Boudou con Núñez Carmona, que son amigos, pero nada se probó de que Boudou haya cometido alguna irregularidad”, sostuvo la defensa en el alegato.