El ex canciller y ex ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim será el orador central del acto que esta tarde, a las 18, se realizará en la UMET, Sarmiento 2037, en reclamo por la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El acto está organizado por el Comité Argentino de Solidaridad Lula Presidente.