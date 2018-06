Dividir para anular el poder de la CGT

El rumbo se mantiene. El ajuste, también. Pero habrá negociaciones sectoriales para intentar dividir a los sectores que confluyeron en el paro general de la CGT del lunes. Esa es, en síntesis, la estrategia de decidieron darse en el Gobierno el día después del paro. Si en público continúan las críticas a los sindicalistas, en privado la idea es ir retomando las conversaciones. Ayer mismo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se mostró junto al titular de la Uocra, Gerardo Martínez, y la Cámara Argentina de la Construcción en un encuentro por las demoras en los pagos en la obra pública. No está previsto por el momento citar a la cúpula de la CGT. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que “no cambia nada” luego de la medida de fuerza.

Peña fue el encargado de seguir marcándole la cancha a la conducción de la CGT como si el oficialismo no hubiera sentido la contundencia del paro.

“Va a pasar el paro y no se habrá resuelto ninguno de los problemas que tenemos. Nosotros no creemos que haya otro camino que sea el del diálogo, ser transparentes y reconocer los desafíos que hay”, respondió el ministro coordinador, luego de la caída de las negociaciones con los sindicalistas que derivó en el tercer paro convocado durante el mandato de Mauricio Macri. “Un paro nunca es algo positivo, que ayude o solucione a los temas puntuales. A nosotros no nos cambia en nada una medida de fuerza en nuestra convicción, tampoco una crítica”, aseguró Peña, quien aprovechó para cuestionar al dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero por haber dicho que había que seguir hasta que “caiga el Gobierno”.

El Gobierno tomó nota de que se unieron en esa medida gremios muy disímiles. La tarea que se darán ahora será, obviamente, que esa unidad no se repita. “Vamos a seguir trabajando sector por sector, y dialogando con las autoridades de la CGT a través del ministro de Trabajo”, sostuvo Peña, aunque luego cerca de Jorge Triaca advirtieron que no hay previsto una reunión en lo inmediato con la cúpula de la central sindical. En el Ministerio de Trabajo, indicaron que antes buscarán “reestablecer los mecanismos para seguir trabajando en conjunto. Ya lo hicimos en el pasado”.

La tarea de retomar el diálogo, no obstante, no estará solo en manos de Triaca. También intervendrán el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que seguirá las negociaciones con los gremios de ese sector, y Frigerio, uno de los que maneja parte del presupuesto de obra pública. En el entorno de Dietrich, dejaron en claro que el diálogo con los gremios del transporte no se cortó por el paro. Si bien insistieron en que una huelga “no es la solución a nada”, enfatizaron que seguirán abiertas las mesas de trabajo. La agenda de Trabajo es similar a la de Transporte, con reuniones sectoriales y ya están previstas con el sector automotor, energía renovable y los fabricantes de maquinaria agrícola.

Por su parte, Frigerio protagonizó la foto del día después al paro cuando se mostró con el titular de la Uocra Gerardo Martínez. El motivo fue un encuentro para revisar los atrasos en el pago de la obra pública, del que participó también el sector empresarial. Frigerio les aseguró que se comenzarán a regularizar los pagos desde julio. Según comentaban cerca del ministro, la reunión se centró en temas de gestión aunque la foto y la oportunidad no pudieron ser más convenientes. “Está claro que tenemos la preocupación de sostener en el tiempo, el ritmo de obra pública. A partir de la normalización de los mercados y del apoyo del FMI, mejoraremos desde el mes próximo el ritmo de pagos de las obras en ejecución”, les prometió Frigerio. Martínez festejó la novedad y reconoció el temor por la posibilidad de perder 40 mil despidos. El titular de la Cámara de Construcción, Gustavo Weiss, aprovechó para respaldar la política de ajuste, aunque pidió que sea en otro lado, por lo que se sumó a la doctrina de “con mi bolsillo, no” que militan los ruralistas. Se sabe que Frigerio integra el sector más proclive a la negociación del Gobierno. No obstante, esa posibilidad tiene un límite muy concreto: el que impone Nicolás Dujovne con su misión de ajustar en base a lo pactado con el FMI. Esto fue lo que terminó por derrumbar las negociaciones previas al paro. En la previa, Frigerio dijo sobre el acuerdo de Camioneros: “Si el empresario lo puede pagar, el punto de referencia de 25 por ciento nos parece un buen acuerdo”. En Trabajo dijeron que ésta no es una pauta del oficialismo e insistieron con el parámetro del 15 por ciento con el adicional que decretó Macri de un máximo de 5 por ciento más.