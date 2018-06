Un estudiante detenido, varios más golpeados por la Policía de la Ciudad y un Rectorado vallado y rodeado de agentes es la imagen de la previa de la sesión en que una alianza de macristas y radicales avalarán la renovación de las autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) electas en un proceso denunciado como fraudulento por distintas agrupaciones estudiantiles, con apoyo de gremios y dirigentes políticos.

La represión que tuvo lugar esta mañana en el estacionamiento del Rectorado de la UBA, ubicado en Viamonte al 400, es la continuidad de una golpiza policial que anoche sufrieron varios estudiantes que intentaron tomar el edificio para garantizar su presencia en la sesión del Consejo Superior, donde quieren presentar las pruebas del “fraude”.

Ayer, en momentos en que estudiantes que militan en agrupaciones de izquierda ingresaron al edificio, fueron agredidos por personal de seguridad privada del Rectorado que les cerraron los ingresos y les descargaron la sustancia de los matafuegos que había en el lugar. Luego, en la vereda los esperó la Policía porteña, que golpeó a varios de ellos e intentó detenerlos.

Finalmente, la detención ocurrió esta mañana cuando a varios de los estudiantes autorizados para participar de la sesión prevista para las 10 se les impidió el ingreso por el estacionamiento del Rectorado, vallado en todo su perímetro. Cuando uno de los invitados intentó sortear la reja fue apresado por varios agentes que lo llevaron a un vehículo policial y una hora después lo trasladó a la Comisaría 1. Su nombre es Federico Fernández.

La denuncia de las agrupaciones respaldada por Conadu, Conadu Histórica, UTE y CTEP, entre otras entidades gremiales y políticas, indica que en el congreso normalizador del sábado pasado y en el que se eligieron las autoridades que controlarán la federación hubo un “quórum irregular”, porque se contabilizó como presentes a delegados que no habían estado allí.

“La elección del sábado fue fraudulenta. Hay 65 delegados que no participaron. Lo que hay es un empate entre dos agrupaciones y la única solución es un congreso después de las elecciones (estudiantiles). Sin embargo, el Rectorado reprime y convalida el fraude”, sintetizó a Página/12 Adrián Lutvak, referente de La Mella y hasta ahora copresidente de la FUBA.

Lucas Tavolaro Ortiz, presidente del Centro de Estudiantes de Cs. Exactas, agregó: "Las autoridades de la UBA no pueden argumentar porque quieren reconocer esta elección fraudulenta y por ello no nos dejan pasar. Pero no es suficiente, los estudiantes tenemos claridad sobre lo que hizo la Franja Morada - Cambiemos en la FUBA y vamos a agotar todas las instancias posibles".

Los consejeros de las agrupaciones denunciantes tenían prevista su participación en la sesión de esta mañana para presentar las pruebas de su denuncia contra “el congreso trucho del sábado impulsado por Franja Morada y Cambiemos”, añadió el dirigente. Sin embargo, “fuimos reprimidos” en los accesos al edificio, añadió Julián Liparelli, de La Mella, a la vez que pidió “que se garantice la seguridad del compañero que fue detenido”.