Gordon Raphael es una pieza clave en el renacimiento del indie rock en clave retro de principios de los 2000. Productor de los primeros discos de The Strokes y de Regina Spektor, el nacido en Nueva York y criado en Seattle ahora tiene banda argentina, álbum argentino y shows programados en Buenos Aires. Su relación con este país es tan estrecha que hace casi una década que lo visita prácticamente cada año. “Un ingeniero de sonido amigo, Brian Iele, me invito a dar una charla en la conferencia Bafim en 2009. Elegí el tópico de ‘grabación de guerrilla’ o cómo grabar con poco dinero. Yo no tenía ni mucho dinero ni muchos equipos cuando grabé a The Strokes. Ahí me impresionó el charme de la ciudad. En 2010 fui invitado por Calendar a grabar su álbum, y como la banda consiguió que la embajada estadounidense pagase los gastos, a modo de intercambio cultural, en ese viaje también di charlas en la UCA y en escuelas de música. Y después del show de los Strokes en 2011 no dejé de recibir solicitudes de amistad, pedidos para grabar bandas e invitaciones a dar clases.”

Raphael está radicado en Berlín pero se dedica a viajar grabando bandas emergentes. “No trabajo como productor musical porque allá es todo techno y no necesitan un productor de rock and roll. Al principio estaba preocupado, pero me di cuenta de que en París, Londres, Brasil, Argentina o incluso en Seattle sí. Entonces puedo viajar para trabajar y volver a Berlín a disfrutar del estilo de vida relajado, la libertad, los paseos en bici, la gran comida, el café y toda la gente creativa que vive ahí”, cuenta el productor para el que éste es el año de su disco solista, I Sleep on the Radio , grabado en Argentina íntegramente con compañeros locales: Federico Estévez, Joaquín Carámbula, Gerardo Farez, Ana Laura Chacón Medina, Camila Iorio, María Florencia Silva, Charlie Desidney y Fede Cabral.

I Sleep on the Radio es un manifesto de libertad: punk rock peligroso bien neoyorkino, sintes retro, psicodelia y la constante sensación de estar dentro de la sala con la banda. The Wild Cards, la banda que acompañará la presentación argentina de su disco, es un equipo formado a partir de varias bandas con las que tocó en sus sucesivas visitas: Elix Rempel en batería, Zico Legall en bajo, Titi Damasso en teclados y guitarra y María Florencia Silva en guitarra. “Cuando vine en 2014 tenía dos bandas: una con cinco chicos y una con tres chicas. Amaba trabajar con ambos y en mi álbum hay canciones hechas con cada formación. Pero este año Florencia me ofreció formar esta banda y le dije que sí porque quiero rockearla. El mismo día que llegué tuvimos el primer ensayo, y es una de las bandas favoritas que tuve en mi vida. Ya tocamos en el Salón Pueyrredón y fue una locura, a la gente le encantó.”

Como de costumbre, Gordon Raphael no está en una sola cosa a la vez: también está produciendo el disco de Rocco Posca, hijo de Favio y nueva figurita del rock and roll local sub 25, y está convencido de que juntos están en algo grande. “Rocco me dijo que vendría a Berlín y que podríamos trabajar en una canción. Le conseguí estudio y banda. Grabamos extremadamente rápido y barato pero quedamos muy contentos con el resultado de la canción ( Arcoiris ). Cuando volvió y se la mostró al sello, me convocaron para grabar el álbum completo. Es muy cool, es como Appettite for Destruction para una nueva generación de chicos: no es sobre chicas ni sobre ir a la cárcel, es sobre algo más. Estoy muy sorprendido por su talento como autor, guitarrista y cantante, y tiene una banda increíble.”

La próxima semana, Gordo Raphael tendrá otras dos fechas porteñas: lo que se dice, un ciudadano ilustre de esta ciudad. “Todos me preguntan por qué acá y yo les digo que tanto en Europa como en Estados Unidos se perdió el respeto por la música de guitarras, está pasada de moda allá. Pero en Argentina, gracias a su historia y su gran estatus cultural, nunca cayó en desgracia y sigue siendo muy amada.”