Una marca indeleble para los niños

Ya dirían Francoise Davoine y Jean‑Max Gaudilliére en Historia y Trauma. La locura de las guerras , "lo que no se puede decir, no se puede callar".

Frase que con‑mueve, pero no tanto como a donde me remite.

"¿Va a venir mi mami para irme con ella?"

"Aseguró que madre e hija, no han podido comunicarse".

Sigmund Freud lo dice claramente ya en su texto Proyecto de una psicología para neurólogos , "el niño llorará, o pataleara inerme, pero la situación se mantendrá inmutable, hasta que la Asistencia Ajena viene a calmar", si bien Sigmund Freud aquí tomaba como paradigma la nutrición, se incluye de contrabando, algo más que el alimento.

Sabemos que Jacques Lacan toma esta dependencia inicial del cachorro humano, pero colocando el acento en El mundo de lenguaje . El llanto deja de ser una descarga cuando el Otro, la madre lo sanciona como demanda, interpreta los gritos y determina su sentido. La condición de parletre, implica que el sujeto tiene un camino, acceder a los significantes que están en el campo del Otro. Ahora es importante tener en cuenta que esta función puede llevarla a cabo cualquiera que esté a la altura de esa función: el padre, la abuela, un tío. Es muy probable que en este viaje a un mejor "mundo", sus acompañantes fueran estos y ¿ahora donde están?. Sabemos por experimentos del siglo pasado, y no por ello, no actuales, como los del Doctor Spitz, que el cachorro humano necesita más que alimento o abrigo. Necesita ese plus, ese extra que se cuela.

La pregunta es ¿qué efecto tendría en un niño la desaparición repentina de quienes encarnan esta función? Funciones necesarias que garantizan que un sujeto suceda. Funciones que existen, no por la mera presencia de un Padre o Madre biológica, lejos de ello, tienen efecto en tanto alguien se hace cargo de llevarlas a cabo, esto obviamente requiere del deseo y de sus posiciones frente al goce.

¿Podemos pensar en lo traumático con respecto a esta desaparición? ¿cómo estimulo con fuerza suficiente como para perforar la barrera anti‑ estímulo de la que hablaba Sigmund Freud? Evento que acontece como un relámpago, de forma sorpresiva, que implica un peligro mortal, que deja al sujeto inerme y que establece un corte en la continuidad de la experiencia, o como para Jacques Lacan un acontecimiento con una implicación subjetiva, algo que concierne al sujeto, lo real como inasimilable, lo que no cesa de no inscribirse, como bien lo describe Francoise Davoine, "lo que irrumpe allí donde ya no funcionan las oposiciones que estructuran nuestra realidad común, el adentro y el afuera, el antes y el después; allí donde son burladas las garantías que fundan el lazo social" y "torna así imposible, por definición, cualquier alteridad..."

Seguramente que algo de esto se jugará y marcará a los niños, cuyos padres buscaron migrar a Estados Unidos y los separaron, los detuvieron, hicieron más que esto. No sabemos a cada uno cómo los afectará, pero si podemos, como me aconsejó una querida profesora, tomar la palabra, apostar a la vitalidad de la micropolítica, como nos enseñó Guattari. Hacer con uno, dos, tres o con muchos, colectivamente, no quedarse esperando, quiero pensar que no somos los de otros tiempos, que no repetiremos la historia, la conocemos, tenemos otra posición.